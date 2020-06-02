Снова жена: многодетная Оксана Самойлова носит обручальное кольцо и не скрывает этого

Несколько месяцев назад в семье Оксаны Самойловой и Джигана вспыхнула драма. Сразу после появления на свет их общего сына рэпер стал вести себя странно, а модель подала на развод. Новоиспеченный отец, отлежав положенное время в элитном рехабе, принялся восстанавливать отношения. И, кажется, ему это удалось: на правой руке Оксаны Самойловой снова появилось кольцо.