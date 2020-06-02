Снова жена: многодетная Оксана Самойлова носит обручальное кольцо и не скрывает этого
Со скандалом подавшая на развод модель Оксана Самойлова, кажется, помирилась с рэпером Джиганом.
Несколько месяцев назад в семье Оксаны Самойловой и Джигана вспыхнула драма. Сразу после появления на свет их общего сына рэпер стал вести себя странно, а модель подала на развод. Новоиспеченный отец, отлежав положенное время в элитном рехабе, принялся восстанавливать отношения. И, кажется, ему это удалось: на правой руке Оксаны Самойловой снова появилось кольцо.
Ни Оксана, ни Джиган пока не комментируют статус дела о разводе. На сайте Мосгорсуда он не менялся: пару ждут на беседу 15 июня в 12:30.
Как считаете, воссоединятся ли супруги?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!