Самойлова прокомментировала «воссоединение» с Джиганом: «Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии»

«Дом мы не продаем и продавать никогда не собирались. Это кто-то просто придумал. Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо) Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично) С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет) Все остальное под очень большим вопросом», — пояснила Оксана.

Самойлова подала на развод с Джиганом после рождения их долгожданного сына, параллельно с рядом его странных поступков. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — жаловалась она. Выйдя их рехаба, супруг модели делает все, чтобы вернуть семью. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.