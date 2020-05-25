Развода не будет? Самойлова и Джиган продемонстрировали семейную идиллию с 3-месячным сыном
Фото: Instagram
Джиган опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото, на котором позирует с супругой Оксаной и трехмесячным сыном Давидом. «Счастливы!», — красноречиво подписал он семейный кадр.
Фото: Instagram
К слову, в минувшие выходные Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына, а также купили детям аквапарк, после чего жена артиста заявила, что в самоизоляции теперь можно просидеть еще полгода. В общем, судя по всему, разводиться они пока не собираются.
Напомним, что Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. Правда, сам Джиган не хочет разводиться и пытается загладить свою вину перед женой и дочерьми. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
Фото: Instagram
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