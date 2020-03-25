Недавно родившая Оксана Самойлова больше не носит обручальное кольцо

Сразу после рождения долгожданного сына Давида Джиган стал вести себя не совсем адекватно. В семье произошел скандал, детали которого можно только додумывать, так как Оксана заявила, что не собирается обо всем рассказывать в социальных сетях. Одно известно точно: Денис (Джиган) провел несколько дней в частной клинике, где его лечили от пагубных пристрастий.

Несколько дней назад семья наконец вернулась из США в Москву. Оксана тосковала по дому, но не могла вернуться, пока не были готовы документы Давида.

Самойлова поделилась с подписчиками радостью от возвращения, и все, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше. И Оксана появилась в кадре без кольца, которое раньше никогда не снимала.