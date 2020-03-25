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Недавно родившая Оксана Самойлова больше не носит обручальное кольцо

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Джиган и Оксана с сыном на выписке из роддома

Фото: Instagram

Поклонники семьи Джигана и Оксаны Самойловой в последние недели пристально следят за отношениями между супругами. И, кажется, потепления между многодетными родителями пока не наступило. А Оксана еще подлила масла в огонь слухов о возможном расставании с мужем-дебоширом.

Недавно родившая четвертого ребенка Оксана Самойлова поделилась с подписчиками милым видео с малышом Давидом. Но от зорких глаз поклонников модели не ускользнула одна немаловажная деталь — Оксана сняла обручальное кольцо.

Сразу после рождения долгожданного сына Давида Джиган стал вести себя не совсем адекватно. В семье произошел скандал, детали которого можно только додумывать, так как Оксана заявила, что не собирается обо всем рассказывать в социальных сетях. Одно известно точно: Денис (Джиган) провел несколько дней в частной клинике, где его лечили от пагубных пристрастий.

Несколько дней назад семья наконец вернулась из США в Москву. Оксана тосковала по дому, но не могла вернуться, пока не были готовы документы Давида.

Самойлова поделилась с подписчиками радостью от возвращения, и все, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше. И Оксана появилась в кадре без кольца, которое раньше никогда не снимала.

Однако многие относятся к ссоре Джигана с женой скептически, подозревая во всем пиар. Они уверены, что на своей семейной «драме» модель привлекла к себе внимание и даже заработала приличную сумму, а вскоре выпустит собственную линию косметики — и шумиха придется как нельзя кстати.

Джиган, которое несколько дней подряд в Instagram вымаливал у жены прощение и клялся в любви, теперь ведет себя спокойно. И, судя по его постам в социальной сети, готовится к выпуску нового альбома.

Все о семье Джигана и Оксаны Самойловой читайте в новостях на Passion.ru.

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Фото и видео: Instagram

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