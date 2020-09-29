Эксперт назвал 12 тревожных знаков, предсказывающих конец отношений
Клинический психолог обнаружила, что навязчивые мысли, постоянное отвлечение внимания и внезапная потеря интереса к хобби, которое вам когда-то нравилось, являются одними из первых тревожных звоночков, что в ваших отношениях что-то не так.
По словам Гудье, косвенными признаками «кончины» отношений являются бессонница, беспокойство, растущее недовольство и отсутствие времени на друзей и близких.
Чрезмерная критика к себе или своему партнеру также является поводом для беспокойства, равно как и чувство, что вы не можете быть самим собой в отношениях.
Однако самыми очевидными провалами можно считать боязнь сказать «нет» партнеру, а также развитие вредных привычек, таких как плохое питание, отказ от физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя. Презрение к партнеру означает, что отношения уже закончились.
Психолог выделяет 12 признаков, по которым можно поставить диагноз проблемным отношениям:
- Вы чрезмерно критично относитесь к себе или своему партнеру,
- Вы одержимо думаете о своем партнере,
- Вы обижены,
- Вы чувствуете, что у вас недостаточно времени для других людей в вашей жизни,
- Вы чувствуете себя истощенным или подавленным,
- Вы беспокоитесь,
- Вы чувствуете, что не можете отказать партнеру,
- Вы забываете позаботиться о себе,
- Вы легко отвлекаетесь,
- Вы чувствуете, что не можете полностью быть собой,
- Вы потеряли интерес к занятиям, которые вам раньше нравились,
- У вас проблемы со сном.
«Когда ваши отношения уже находятся на грани разрыва, становится чрезвычайно сложно найти взаимопонимание. Иногда лучше расстаться прежде, чем можно потерять уважение друг к другу», - говорит психолог. При этом эксперт считает, что есть только три «греха» в отношениях, с которыми не следует мириться: жестокое обращение, зависимость и неверность.
«Можно по-прежнему любить человека даже с этими переменными, особенно если прибегать к помощи психолога, но это не означает, что вы должны терпеть подобное отношение к себе», - резюмирует она.
Фото: pexels.com
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