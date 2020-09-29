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Эксперт назвал 12 тревожных знаков, предсказывающих конец отношений

Психолог Габби Гудье из города Перта в Западной Австралии выявила 12 предупреждающих знаков, которые свидетельствуют, что вам пора расстаться с партнером, передает издание Daily Mail.

Клинический психолог обнаружила, что навязчивые мысли, постоянное отвлечение внимания и внезапная потеря интереса к хобби, которое вам когда-то нравилось, являются одними из первых тревожных звоночков, что в ваших отношениях что-то не так.

По словам Гудье, косвенными признаками «кончины» отношений являются бессонница, беспокойство, растущее недовольство и отсутствие времени на друзей и близких.

Чрезмерная критика к себе или своему партнеру также является поводом для беспокойства, равно как и чувство, что вы не можете быть самим собой в отношениях.

Однако самыми очевидными провалами можно считать боязнь сказать «нет» партнеру, а также развитие вредных привычек, таких как плохое питание, отказ от физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя. Презрение к партнеру означает, что отношения уже закончились.

Психолог выделяет 12 признаков, по которым можно поставить диагноз проблемным отношениям:

  • Вы чрезмерно критично относитесь к себе или своему партнеру,
  • Вы одержимо думаете о своем партнере,
  • Вы обижены,
  • Вы чувствуете, что у вас недостаточно времени для других людей в вашей жизни,
  • Вы чувствуете себя истощенным или подавленным,
  • Вы беспокоитесь,
  • Вы чувствуете, что не можете отказать партнеру,
  • Вы забываете позаботиться о себе,
  • Вы легко отвлекаетесь,
  • Вы чувствуете, что не можете полностью быть собой,
  • Вы потеряли интерес к занятиям, которые вам раньше нравились,
  • У вас проблемы со сном.

«Когда ваши отношения уже находятся на грани разрыва, становится чрезвычайно сложно найти взаимопонимание. Иногда лучше расстаться прежде, чем можно потерять уважение друг к другу», - говорит психолог. При этом эксперт считает, что есть только три «греха» в отношениях, с которыми не следует мириться: жестокое обращение, зависимость и неверность.

«Можно по-прежнему любить человека даже с этими переменными, особенно если прибегать к помощи психолога, но это не означает, что вы должны терпеть подобное отношение к себе», - резюмирует она.

Фото: pexels.com

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