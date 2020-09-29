Эксперт назвал 12 тревожных знаков, предсказывающих конец отношений

По словам Гудье, косвенными признаками «кончины» отношений являются бессонница, беспокойство, растущее недовольство и отсутствие времени на друзей и близких.

Чрезмерная критика к себе или своему партнеру также является поводом для беспокойства, равно как и чувство, что вы не можете быть самим собой в отношениях.

Однако самыми очевидными провалами можно считать боязнь сказать «нет» партнеру, а также развитие вредных привычек, таких как плохое питание, отказ от физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя. Презрение к партнеру означает, что отношения уже закончились.

Психолог выделяет 12 признаков, по которым можно поставить диагноз проблемным отношениям:

Вы чрезмерно критично относитесь к себе или своему партнеру,

Вы одержимо думаете о своем партнере,

Вы обижены,

Вы чувствуете, что у вас недостаточно времени для других людей в вашей жизни,

Вы чувствуете себя истощенным или подавленным,

Вы беспокоитесь,

Вы чувствуете, что не можете отказать партнеру,

Вы забываете позаботиться о себе,

Вы легко отвлекаетесь,

Вы чувствуете, что не можете полностью быть собой,

Вы потеряли интерес к занятиям, которые вам раньше нравились,

У вас проблемы со сном.

«Когда ваши отношения уже находятся на грани разрыва, становится чрезвычайно сложно найти взаимопонимание. Иногда лучше расстаться прежде, чем можно потерять уважение друг к другу», - говорит психолог. При этом эксперт считает, что есть только три «греха» в отношениях, с которыми не следует мириться: жестокое обращение, зависимость и неверность.

«Можно по-прежнему любить человека даже с этими переменными, особенно если прибегать к помощи психолога, но это не означает, что вы должны терпеть подобное отношение к себе», - резюмирует она.