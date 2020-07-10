Что делать, если отношения с мужем стали пресными и скучными: эффективные советы психолога

Почему возникает проблема?

Если вам кажется, что семья рушится и отношения с мужем стремятся к минус бесконечности, то вы уже сделали первый шаг к решению — осознали проблему. В интернете и социальных сетях вы можете найти кучу информации: от ношения юбок до послать его к черту. Но все сводится к тому, что если муж ведет себя как-то не так, значит, это вы ненормальная, недоженщина. И вы действительно начинаете чувствовать себя такой!

Но стоит обратить внимание на вашу родительскую семью. Именно там вы сможете найти подсказки. Возможно, ваша мама всегда была главной, держала власть и кошелек в своих руках единолично, а отец был на задворках. Или она была холодна с вашим папой, а он постоянно приходил уставший, ел, смотрел телевизор и ложился спать. Обниматься и проявлять нежность было не принято. И теперь вы неосознанно копируете родительский сценарий поведения.

На приеме у психолога вы можете решить этот вопрос, вернувшись в детство и проработав травмы и убеждения по поводу семейной жизни. Как только вы начнете фокусироваться на себе и своих желаниях, придет и легкость, и комплименты от мужа, и страсть — как в самом начале.