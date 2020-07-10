Что делать, если отношения с мужем стали пресными и скучными: эффективные советы психолога
Вроде бы все хорошо, 3-5-10 лет в браке, есть дети, но… Страсть остыла, легкость сошла на нет и живете вы с мужем как соседи. Что делать, если отношения стали пресными? Как освежить их и снова заинтересовать партнера? Мы решили выяснить у нашего эксперта, психолога и женского коуча, Ирины Масловой-Семеновой.
Почему возникает проблема?
Если вам кажется, что семья рушится и отношения с мужем стремятся к минус бесконечности, то вы уже сделали первый шаг к решению — осознали проблему. В интернете и социальных сетях вы можете найти кучу информации: от ношения юбок до послать его к черту. Но все сводится к тому, что если муж ведет себя как-то не так, значит, это вы ненормальная, недоженщина. И вы действительно начинаете чувствовать себя такой!
Но стоит обратить внимание на вашу родительскую семью. Именно там вы сможете найти подсказки. Возможно, ваша мама всегда была главной, держала власть и кошелек в своих руках единолично, а отец был на задворках. Или она была холодна с вашим папой, а он постоянно приходил уставший, ел, смотрел телевизор и ложился спать. Обниматься и проявлять нежность было не принято. И теперь вы неосознанно копируете родительский сценарий поведения.
На приеме у психолога вы можете решить этот вопрос, вернувшись в детство и проработав травмы и убеждения по поводу семейной жизни. Как только вы начнете фокусироваться на себе и своих желаниях, придет и легкость, и комплименты от мужа, и страсть — как в самом начале.
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Как построить отношения мечты?
Залог хороших отношений — положительные эмоции от присутствия второй половинки рядом. Чтобы вам было хорошо вместе, вы должны понимать желания друг друга и реализовывать их.
Наладить контакт с мужем и освежить отношения можно с помощью особых техник в разговоре и поведении. Если вы читаете эту статью, то уже делаете первый шаг к образу семьи вашей мечты. Не волнуйтесь, ваш муж скоро присоединится к вам. Он просто не сможет остаться равнодушным!
Ниже я дам техники поведения, которые вызывают у каждого собеседника положительные эмоции, заставляют встрепенуться, обратить внимание на человека, который их применяет.
Попробуйте применить каждую из них и наблюдайте, как меняется ваше внутреннее состояние и отношение партнера к вам.
Техники: говорим правильно
Двойная благодарность Эта техника общения выведет вас с партнером на высочайший уровень вибрации. Так вы будете учить его благодарить вас. Мужчины очень хорошо запоминают похвалу и то, что их старания отмечены. В будущем они стараются эту ситуацию повторить. Двойная благодарность может звучать так, например: — Милый, у тебя такие сильные руки! — Оу, спасибо. — Это тебе спасибо за то, что ты у меня такой сильный. Или: «Спасибо за твою благодарность».
Сексуальные интонации Для этого голос должен идти от живота. Чтобы добиться манящих интонаций, практикуйте «гуделки». Приложите пальцы к переносице и произнесите звук «у» 10-15 секунд. Обратите внимание, что звук получается горловой. Затем постепенно опускайте руку к низу живота. Постепенно звук будет становиться ниже тембром, чувственней и сексуальней.
Любая просьба, произнесенная «от живота», не останется без внимания.
Разговор о нем Дайте мужчине возможность рассказать о себе любимом. Спросите, как у него прошел день, как он научился плавать или кататься на велосипеде, что больше всего любил делать в детстве. Поддерживайте его рассказ словами одобрения: «продолжай», «правда!», «а ведь верно!» Так вы дадите ему понять, что вам с ним интересно. Он будет стремиться проводить с вами больше времени и интересоваться вашей жизнью в ответ.
Комплименты Ежедневно между делом делайте несколько комплиментов мужчине. Можете практиковать этот способ с коллегами, друзьями и даже незнакомыми людьми (и женщинами, и мужчинами). Если тяжело начать сразу с реальной жизни, попробуйте писать сообщения в мессенджерах и социальных сетях.
Обратите внимание, как вы себя чувствовали, какова была реакция на ваши слова в первый день. Сравните свои ощущения и реакцию вашего мужчины через неделю — и вы увидите колоссальную разницу.
Также попробуйте две недели не критиковать вашего партнера. Игнорируйте все, что не нравится, и хвалите все, что нравится в нем, в его поведении и действиях. Посмотрите, что из этого получится. Но никогда не хвалите его прямо перед тем, как что-то попросить!
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Невербальные приемы налаживания отношений
Не только слова могут помочь вам освежить ваши отношения. Поведение, манеры, касания невзначай — попробуйте и оцените, что изменится.
- Базовая потребность В книге Гэри Чепмена «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» рассказывается о том, что каждому из нас нужно свое особенное проявление любви: Забота (помощь); Прикосновения (кинестетический); Качественно проведенное время; Комплименты; Подарки.
Выясните, что из этого буквально жизненно необходимо вашему мужчине. Если вы будете обеспечивать его базовую потребность, он никогда не уйдет к другой.
«Бермудский треугольник» География лица делится на три зоны: Социальная (глаза, щеки). Сюда смотрите только в безопасной ситуации. Такой взгляд не будет агрессивным или соблазняющим. Доминирующая или властная (середина лба, между бровями). Взгляд в эту зону меняет атмосферу разговора, делает ее очень серьезной, как бы «подчиняет» себе мужчину. Используйте крайне редко! Интимная (губы). Взгляд скользит по глазам, а затем опускается ниже подбородка.
«Мысленные поглаживания» Во время разговора с мужчиной (даже по телефону), представляйте, что вы легко гладите его по голове, плечам, держите за руку. Выберите, какой из вариантов вам больше всего подходит и какой дает самый лучший эффект. И помните — мысли материальны!
«Волшебный ключик» Определите тип своего мужчины: мыслительный/решающий — принимая решение, предпочитает быть логичным, беспристрастным и объективным. чувствующий/воспринимающий — обращает внимание на эмоциональный фактор, межличностные отношения и субъективную оценку ситуации.
К каждому из этих типов есть свои слова-ключики. Употребляя их в разговоре, у вас будет больше шансов расположить к себе партнера и донести до него, что вы чувствуете, чего хотите, о чем мечтаете.
У мыслительного/решающего типа — объективность, твердость, справедливость, аналитический, беспристрастный, подтвержден исследованиям, результат, определенность, план, структура, контроль, управлять, окончательный срок. У чувствующего/воспринимающего — гибкий, нерешенный, ориентировочный, по ходу дела, процесс, открытость, вопрос, субъективность, эмоциональность, убеждение, гармония, чуткость, поддержка, хорошее отношение.
- «Маятник» Когда речь заходит о том, что для вас важно, наклонитесь к мужчине. Так вы окажетесь в его интимной зоне общения. Это может быть тема нового источника дохода, совместной поездки, похода в кино. И отклонитесь, когда обсуждается что-то не особо интересное вам. Так вы повысите в его сознании ценность того, что для вас важно.
Эти практики позволят вам вовлечь желанного мужчину в отношения, оживят рутину в уже сложившемся браке и переведут вас с партнером на новый уровень взаимопонимания и поддержки. Все в ваших руках!
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