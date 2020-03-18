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Психологи выяснили, что счастливые пары делают перед сном

Эту традиция можно считать секретом успешных отношений, считают эксперты.

Психологи из США в течение определенного времени наблюдали за гармоничными парами, которых на протяжении ряда лет связывают отношения. Экспертов интересовали их привычки и ритуалы. Выяснилось, что счастливые в семейной жизни люди каждый день перед сном обсуждали хорошие новости. Даже если ничего вдохновляющего не происходило, люди находили моменты, которые стоит считать положительными.

По мнению исследователей, привычка фокусироваться на положительном снижает стресс и способствует проявлению сексуального интереса. Таким образом, позитивные пары легче переносят жизненные невзгоды и чаще занимаются сексом. Их качество сна также лучше, чем у тех, кто постоянно находится в стрессе и не расстается поздним вечером с гаджетами.

Ранее мы писали, что женщины, состоящие в третьем браке, чувствуют себя наиболее счастливыми по сравнению с теми, кто никогда не был замужем или находится в состоянии развода. Психологи связали это с тем, что они уже четко знают, чего хотят, и не предъявляют завышенных требований партнерам.

Фото: Pexels.com

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