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От травмирующих отношений до гормонов: психолог назвала главные причины эмоционального переедания

Британский клинический психолог Хелен Маккарти раскрыла общие причины компульсивного переедания, из-за которых мы регулярно направляемся прямо к холодильнику, чтобы перекусить чем-нибудь вредным.

Доктор Маккарти поделилась своим выводами с британским онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, эмоциональное переедание происходит не потому, что вы физически голодны, а потому, что вам грустно, вы устали или беспокоитесь. Но в таком случае еда никогда не удовлетворит вас. Если обратиться к еде, чтобы успокоить эмоции, возможно, в первый раз это поможет, но тогда вы захотите повторить этот опыт, что приведет к пищевой зависимости.

Одной из главных причин компульсивного переедания является чувство гнева или печали, то есть некомфортные эмоциональные состояния, от которых мы ищем способ отвлечься. «Грусть свидетельствует о том, что мы потеряли что-то для нас важное, а гнев – о том, что нас обидели или на нас напали, – поясняет Маккарти. – Если вы не можете найти способ как-то избавиться от этих чувств, то нет ничего удивительного, что вы начинаете заедать их. Потому важно найти другие способы эмоциональной разрядки и освоить инструменты для преодоления трудных чувств».

Также исследователи обнаружили, что с эмоциональным перееданием тесно связаны гормоны яичников. Когда прогестерон и эстрадиол достигают своего пика в цикле, эмоциональное переедание наиболее вероятно. Усугубить ситуацию могут ограничительные диеты.

Еще одной причиной эмоционального переедания могут стать тяжелые отношения, травмы от их разрыва. «Это неприятный эмоциональный удар, который представляет собой боль от потери отношений и снижение нашей самооценки, – объясняет Хелен, – разрыв создает эмоциональную рану, которая требует лечения, и еда будет частью этого исцеления, но нужно успокаивать себя не только ею. Можно слушать успокаивающую музыку, прибегнуть к ароматерапии, зажечь свечи, пить горячие напитки и смотреть телевизор/читать книгу, журнал, общаться с людьми, а также удалить бывшего из телефона и соцсетей.

Избавиться от зависимости от еды можно, распознав и признав проблему. Каждый раз думайте, вы идете к холодильнику, потому что голодны или потому что у вас проблемы? Если второе, обратите внимание, что вызвало эти эмоции, запишите их и постарайтесь избегать в будущем. Если причиной переедания является человек, уменьшите общение с ним, а также ищите альтернативы холодильнику.

_Фото: vostock-photo

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