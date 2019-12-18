От травмирующих отношений до гормонов: психолог назвала главные причины эмоционального переедания

Доктор Маккарти поделилась своим выводами с британским онлайн-порталом Daily Mail. По ее словам, эмоциональное переедание происходит не потому, что вы физически голодны, а потому, что вам грустно, вы устали или беспокоитесь. Но в таком случае еда никогда не удовлетворит вас. Если обратиться к еде, чтобы успокоить эмоции, возможно, в первый раз это поможет, но тогда вы захотите повторить этот опыт, что приведет к пищевой зависимости.

Одной из главных причин компульсивного переедания является чувство гнева или печали, то есть некомфортные эмоциональные состояния, от которых мы ищем способ отвлечься. «Грусть свидетельствует о том, что мы потеряли что-то для нас важное, а гнев – о том, что нас обидели или на нас напали, – поясняет Маккарти. – Если вы не можете найти способ как-то избавиться от этих чувств, то нет ничего удивительного, что вы начинаете заедать их. Потому важно найти другие способы эмоциональной разрядки и освоить инструменты для преодоления трудных чувств».