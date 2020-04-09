Пригожин рассказал о ссорах, драках и желании иметь детей с Валерией: «Если не разойдемся, это будет счастье»
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Фото: Instagram Валерии
Валерия и Иосиф Пригожин — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на долгую совместную жизнь даже им приходится нелегко во время самоизоляции.
«С Валерией на карантине тяжело. Сейчас она вынуждена слышать все мои разговоры по телефону, потому что я дома. И она все время пытается свои пять копеек вставить в телефон или спросить, с кем я разговариваю. Если я нахожусь на эмоциях, я говорю ей: — "Пожалуйста, Лера, пожалуйста!", — а она говорит: "Вот таким тебя люди должны увидеть, вот таким, какой ты злой". Что-то я делаю, она обязательно должна принять участие. И у нас на этом фоне возникает конфликт. Если из-за коронавируса мы не разойдемся, это будет большое счастье», — поделился Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу «Алена, Блин».
Валерия никогда не ругается на мужа, она не переносит ругательств и матерных слов. Когда пара начинала работать вместе, у них даже был пункт в контракте — обходиться без нехороших слов. А вот поколотить супруга — может.
«Бывает, что я с кем-то по телефону разговариваю, она услышит мат, выбегает из комнаты, где триста метров, бежит — "я тебя сейчас убью" — и кулаком мне в лицо сразу. Но это кайф такой, мне нравится когда она злится и когда она меня колотит иногда. Она если меня может ударить кулаком, то только если услышит что я с кем-то матом разговариваю. А если она узнает, что я с женщиной матом разговариваю, она меня убьет, клянусь, похоронит просто. Сразу подаст на развод. Понятно, что такое где-то у меня присутствует в личном разговоре, но она категорически это ненавидит, у нее на это отторжение, она до глубины — очень интеллигентный человек, очень», — рассказал продюсер.
Несмотря на то, что пара вместе более 17 лет, у них нет общих детей. Некоторое время назад Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина. Идею о суррогатной матери она отвергает, ссылаясь на то, что не хочет идти против природы. Но если случится новая беременность, избавляться от нее специально не планирует.
«Скажем так — мы не прячемся, Если все случится, то случится. Мы готовы к этому», — сообщил супруг певицы.
Фото и видео: Instagram
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