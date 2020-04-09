Пригожин рассказал о ссорах, драках и желании иметь детей с Валерией: «Если не разойдемся, это будет счастье»

Валерия никогда не ругается на мужа, она не переносит ругательств и матерных слов. Когда пара начинала работать вместе, у них даже был пункт в контракте — обходиться без нехороших слов. А вот поколотить супруга — может.

«Бывает, что я с кем-то по телефону разговариваю, она услышит мат, выбегает из комнаты, где триста метров, бежит — "я тебя сейчас убью" — и кулаком мне в лицо сразу. Но это кайф такой, мне нравится когда она злится и когда она меня колотит иногда. Она если меня может ударить кулаком, то только если услышит что я с кем-то матом разговариваю. А если она узнает, что я с женщиной матом разговариваю, она меня убьет, клянусь, похоронит просто. Сразу подаст на развод. Понятно, что такое где-то у меня присутствует в личном разговоре, но она категорически это ненавидит, у нее на это отторжение, она до глубины — очень интеллигентный человек, очень», — рассказал продюсер.

Несмотря на то, что пара вместе более 17 лет, у них нет общих детей. Некоторое время назад Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина. Идею о суррогатной матери она отвергает, ссылаясь на то, что не хочет идти против природы. Но если случится новая беременность, избавляться от нее специально не планирует.

«Скажем так — мы не прячемся, Если все случится, то случится. Мы готовы к этому», — сообщил супруг певицы.