Петросян раскрыл причину развода со Степаненко

Откровенный ответ шокировал Сеть — Евгений редко отвечает на комментарии фолловеров, особенно, когда дело касается произошедшего развода. Так, под первым снимком с сыном Евгений рассказал, почему Татьяна скрывала малыша от всеобщего внимания: «Она не отрицала, а не хотела, чтобы в нашу жизнь лезли «любопытные Варвары». Мы никому ничего не должны доказывать, объяснять и доказывать. Прошу уважать это право».

Напомним, что в день своего 75-летия Евгений Петросян впервые показал сына Вагана. Слухи о том, что артист и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями появились еще весной: якобы их сын родился в один день с матерью. Звездная чета на доводы публики не реагировала. Но накануне перестали скрывать своего первенца.