Петросян раскрыл причину развода со Степаненко
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Юморист Евгений Петросян активно ведет свою страницу в Instagram, где публикует не только фотографии со съемок или отдыха, но и показывает редкие семейные снимки. У Евгения более 330 тысяч фолловеров, которые оставляют сотни комментариев под его фотографиями. Под одним из последних постов подписчица написала: «Стало модной традицией выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс», иронично высказавшись о разводе юмориста с Еленой Степаненко. Однако на жесткий комментарий среагировал сам Евгений Петросян и публично ответил: «Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно».
Откровенный ответ шокировал Сеть — Евгений редко отвечает на комментарии фолловеров, особенно, когда дело касается произошедшего развода. Так, под первым снимком с сыном Евгений рассказал, почему Татьяна скрывала малыша от всеобщего внимания: «Она не отрицала, а не хотела, чтобы в нашу жизнь лезли «любопытные Варвары». Мы никому ничего не должны доказывать, объяснять и доказывать. Прошу уважать это право».
Напомним, что в день своего 75-летия Евгений Петросян впервые показал сына Вагана. Слухи о том, что артист и его молодая супруга Татьяна Брухунова стали родителями появились еще весной: якобы их сын родился в один день с матерью. Звездная чета на доводы публики не реагировала. Но накануне перестали скрывать своего первенца.
Фото и видео: Instagram Евгения Петросяна
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