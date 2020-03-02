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Родившая четвертого ребенка Оксана Самойлова показала, как плакал Джиган от новости, что у них будет сын

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана и Денис долго ждали сына

Фото: Instagram

Две недели назад рэпер Джиган и его супруга Оксана стали родителями долгожданного мальчика. Родители до сих пор не могут прийти в себя от счастья.

18 февраля в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой произошло радостное событие: родился их четвертый ребенок и единственный пока сын Давид.

Две недели спустя после родов многодетная мать рассказала, что они с мужем пережили, когда узнали, что у них наконец-то будет мальчик. Оксана также публиковала трогательное видео со слезами радости на лице Дениса.

«"У вас будет мальчик". Август 2019-го. За неделю до этого мы узнали, что я беременная. Еще не успели оправиться от шока и первым делом после УЗИ мы сдали тест на генетику и на определение пола малыша. Нам сказали тест будет готов дней через 7. Все это время мы ездили на капельницы в клинику и в один из приездов девчата-администраторы вынесли нам эту коробку и сказали, что это нам передали. Мы вообще не ожидали, что там наши долгожданные голубенькие шарики.

Понять, какие чувства мы испытали, наверно, смогут только родители 3 девочек или 3 мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. И даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он наш сыночек», — эмоционально рассказала Оксана Самойлова.

«Я рыдаю, какие эмоции», «Я уревелась сейчас вся. Это чудо», «Это самое лучшее видео за последнее время. Спасибо, что поделились кусочком вашего счастья», «Дай Бог вашей красивой, настоящей и искренней семье самого наилучшего!», «Лучшие всяких постановок с тортами и огромных шаров. Очень милое видео», «На это можно смотреть бесконечно», — написали в комментариях растроганные подписчики Оксаны.

Все о Джигане и его семье вы можете узнавать из новостей на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram

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