Родившая четвертого ребенка Оксана Самойлова показала, как плакал Джиган от новости, что у них будет сын

«"У вас будет мальчик". Август 2019-го. За неделю до этого мы узнали, что я беременная. Еще не успели оправиться от шока и первым делом после УЗИ мы сдали тест на генетику и на определение пола малыша. Нам сказали тест будет готов дней через 7. Все это время мы ездили на капельницы в клинику и в один из приездов девчата-администраторы вынесли нам эту коробку и сказали, что это нам передали. Мы вообще не ожидали, что там наши долгожданные голубенькие шарики.

Понять, какие чувства мы испытали, наверно, смогут только родители 3 девочек или 3 мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. И даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он наш сыночек», — эмоционально рассказала Оксана Самойлова.

«Я рыдаю, какие эмоции», «Я уревелась сейчас вся. Это чудо», «Это самое лучшее видео за последнее время. Спасибо, что поделились кусочком вашего счастья», «Дай Бог вашей красивой, настоящей и искренней семье самого наилучшего!», «Лучшие всяких постановок с тортами и огромных шаров. Очень милое видео», «На это можно смотреть бесконечно», — написали в комментариях растроганные подписчики Оксаны.

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