«Ну что за нежность»: Вера Брежнева растрогала фанатов фотографией с Константином Меладзе

«Какая фоткааааааа», «Шикарное фото», «Какие красивые», «Красивая пара», «Блииин какое нежное фото, Вы классные», «Ну что за нежность! Это настоящее счастье, когда есть возможность прижиматься к любимому мужчине», — обсуждают подписчики.

Таким же кадром, но в черно-белой версии, в свое время поделился супруг певицы.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в Италии в 2015 году. До сих пор время от времени хейтеры упрекают певицу в том, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет, а также распространяют слухи о новых изменах продюсера и музыканта. Поклонники осуждают таких критиков и ждут от пары хороших новостей.