«Ну что за нежность»: Вера Брежнева растрогала фанатов фотографией с Константином Меладзе
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Фото: Instagram Веры Брежневой
Нежное фото, которым поделилась в своем блоге Вера Брежнева, растрогало ее друзей и поклонников.
«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять — чем) Из последних опросов — топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!) Фото — пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас», — подписала снимок певица, анонсировав новогодний розыгрыш.
«Какая фоткааааааа», «Шикарное фото», «Какие красивые», «Красивая пара», «Блииин какое нежное фото, Вы классные», «Ну что за нежность! Это настоящее счастье, когда есть возможность прижиматься к любимому мужчине», — обсуждают подписчики.
Таким же кадром, но в черно-белой версии, в свое время поделился супруг певицы.
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в Италии в 2015 году. До сих пор время от времени хейтеры упрекают певицу в том, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет, а также распространяют слухи о новых изменах продюсера и музыканта. Поклонники осуждают таких критиков и ждут от пары хороших новостей.
Фото и видео: instagram
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