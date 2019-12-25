passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ну что за нежность»: Вера Брежнева растрогала фанатов фотографией с Константином Меладзе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

37-летняя Вера Брежнева показала кадр из семейной фотосессии с 56-летним Константином Меладзе.

Нежное фото, которым поделилась в своем блоге Вера Брежнева, растрогало ее друзей и поклонников.

«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять — чем) Из последних опросов — топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!) Фото — пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас», — подписала снимок певица, анонсировав новогодний розыгрыш.

«Какая фоткааааааа», «Шикарное фото», «Какие красивые», «Красивая пара», «Блииин какое нежное фото, Вы классные», «Ну что за нежность! Это настоящее счастье, когда есть возможность прижиматься к любимому мужчине», — обсуждают подписчики.

Таким же кадром, но в черно-белой версии, в свое время поделился супруг певицы.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в Италии в 2015 году. До сих пор время от времени хейтеры упрекают певицу в том, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет, а также распространяют слухи о новых изменах продюсера и музыканта. Поклонники осуждают таких критиков и ждут от пары хороших новостей.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!