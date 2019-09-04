passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Когда я слышу музыку»: Константин Меладзе поделился нежной фотографией с Верой Брежневой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

В Сети обсуждают новое фото в блоге Константина Меладзе.

«Когда я слышу музыку», — написал композитор в блоге.

«Какие красивые и счастливые», «Сколько любви в одном фото», «На это фото можно смотреть вечно», «Красивая и невероятно талантливая пара», «Самая любимая пара из шоу-бизнеса», «Сколько нежности и заботы в одном фото», «Маленькая женщина в руках сильного мужчины... это счастье», «Принцесса, в объятьях короля», «Он ее боготворит. А Вера любит... и будет благодарна долго долго», — обсуждают очарованные поклонники.

«Не верюююююю», «Она не любит его, взгляд», «Прям как папа и дочка здесь», «Красивое фото. Отца и дочери», «Дедушка с внучкой? Вот что подумалось про фото», — критикуют хейтеры.

Веру Брежневу до сих пор упрекают, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет. Экс-солистка «ВИА Гры» и продюсер несколько скрывали свой роман. Свадьба влюбленных состоялась в Италии в 2015 году.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!