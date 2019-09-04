«Когда я слышу музыку»: Константин Меладзе поделился нежной фотографией с Верой Брежневой

«Какие красивые и счастливые», «Сколько любви в одном фото», «На это фото можно смотреть вечно», «Красивая и невероятно талантливая пара», «Самая любимая пара из шоу-бизнеса», «Сколько нежности и заботы в одном фото», «Маленькая женщина в руках сильного мужчины... это счастье», «Принцесса, в объятьях короля», «Он ее боготворит. А Вера любит... и будет благодарна долго долго», — обсуждают очарованные поклонники.

«Не верюююююю», «Она не любит его, взгляд», «Прям как папа и дочка здесь», «Красивое фото. Отца и дочери», «Дедушка с внучкой? Вот что подумалось про фото», — критикуют хейтеры.

Веру Брежневу до сих пор упрекают, что она увела мужа у Яны Сумм, родившей ему троих детей и отдавшей браку с ним около двадцати лет. Экс-солистка «ВИА Гры» и продюсер несколько скрывали свой роман. Свадьба влюбленных состоялась в Италии в 2015 году.