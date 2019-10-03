Вера Брежнева иронично отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе: «Восхищаюсь мужем»
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Фото: Instagram
Уже не первый день в телеграм-каналах и СМИ ходят слухи о том, что Константи Меладзе изменяет красавице-жене Вере Брежневой со своей 31-летней подопечной Эрикой Герцег.
В комментариях под одним из ее постов подписчики предположили, что у 37-летней Брежневой и 56-летнего Меладзе гостевой брак. На что молодая жена композитора довольно резко отреагировала в комментариях под одним из своих фото. «Гостевой брак… Что вы несете? Что за гости в ваших головах?», - написала Вера.
Фото: Instagram
Директор Эрики Герцег также опроверг информацию о том, что у солистки «ВИА Гры» роман со своим наставником и продюсером, сообщал «Пятый канал».
«Такие слухи появляются касаемо огромного количества людей. Это, знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — отметила директор Герцег Дарья.
Ответила на сплетни и сама Вера, посмеявшись над всей этой историей. «Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом @meladzemusic, курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо», - написала Брежнева в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Но даже после ее официального заявления тему продолжают муссировать. Так, некоторые предполагают, что дыма без огня не бывает и что даже такая красавица, как Вера, может надоесть мужу. Константин Меладзе ситуацию не комментирует.
А вы верите слухам о тайных романах?
Фото и видео: Instagram
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