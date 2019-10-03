Вера Брежнева иронично отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе: «Восхищаюсь мужем»

Но даже после ее официального заявления тему продолжают муссировать. Так, некоторые предполагают, что дыма без огня не бывает и что даже такая красавица, как Вера, может надоесть мужу. Константин Меладзе ситуацию не комментирует.

А вы верите слухам о тайных романах?