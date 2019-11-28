Вера Брежнева прокомментировала слух о своей беременности: «В каком-то смысле это правда»

Выдержав паузу, экс-солистка «ВИА Гры» прокомментировала свое «интересное положение». «Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года, а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать: VERA — мой собственный бренд косметики», — рассказала новость певица.