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Вера Брежнева прокомментировала слух о своей беременности: «В каком-то смысле это правда»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежневас музыкальными наградами

Фото: Instagram

Поклонники долго ждали ответа своей любимицы.

На днях 37-летняя Вера Брежнева опубликовала в Instagram сообщение, которым заинтриговала подписчиков. Их у нее, к слову, больше 11 миллионов. Вера обещала скоро всем сообщить хорошую новость. Ее тут же засыпали вопросами о беременности.

Выдержав паузу, экс-солистка «ВИА Гры» прокомментировала свое «интересное положение». «Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда... Поэтому я хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года, а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца... Прошу любить и жаловать: VERA — мой собственный бренд косметики», — рассказала новость певица.

Напомним, в последние недели муссируется информация, что Вера Брежнева и Константин Меладзе больше не живут вместе. В СМИ появлялась информация, что продюсер ушел от жены к другой. Вера опровергла эти сведения, отметив, что у всех, кто такое говорит, непонятно что происходит в голове.

Фото и видео: Instagram

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