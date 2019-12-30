«Не до инсты»: Юлия Высоцкая показала пикантное фото с Андреем Кончаловским

Несколько лет назад актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отказывалась демонстрировать счастливые моменты своей жизни. Она видела в этом риск, ведь в Сети много «злых глаз» и завистников. Прошло время, и теперь звезда все чаще делится нежными фотографиями со своим супругом Андреем Кончаловским.

«С Наступающим Новым Годом! С утра будет выпечка, утки, майонез) поэтому не до инсты... 2019 был... оставил ощущение #сегодняямогувсе #ощущение #янесдамсябезбою #состояние #ясмогу и #полетели #goodyear #buonanno #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #мнеэтонравится», — написала она под фотографией, на которой муж крепко держит ее в объятиях и целует в шею.