«Не до инсты»: Юлия Высоцкая показала пикантное фото с Андреем Кончаловским
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Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Несколько лет назад актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отказывалась демонстрировать счастливые моменты своей жизни. Она видела в этом риск, ведь в Сети много «злых глаз» и завистников. Прошло время, и теперь звезда все чаще делится нежными фотографиями со своим супругом Андреем Кончаловским.
«С Наступающим Новым Годом! С утра будет выпечка, утки, майонез) поэтому не до инсты... 2019 был... оставил ощущение #сегодняямогувсе #ощущение #янесдамсябезбою #состояние #ясмогу и #полетели #goodyear #buonanno #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #мнеэтонравится», — написала она под фотографией, на которой муж крепко держит ее в объятиях и целует в шею.
«Какая классная фотка!!!!», «Красивые люди. Великие в своей любви», «Наипрекраснейшие», «Какие вы красивые на фото! Чувственно», «Фото женского счастья», — обсуждают кадр подписчики.
46-летняя Юлия Высоцкая и 82-летний Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Не так давно стало известно, что супруги обвенчались в Пскове, в Троицком соборе.
Фото и видео: instagram
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