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«Вы одно целое»: Юлия Высоцкая показала семейную идиллию на фото с мужем

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Instagram

Поклонники знаменитой пары пожелали супругам долгих лет вместе.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками в Instagram новым нежным фото с супругом Андреем Кончаловским. На снимке она нежно прильнула к плечу супруга, целующего ее в висок.

«Дорогие товарищи! Спасибо! Невозможно поверить, что мы прошли этот путь... #спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие... это незабываемо», - подписала Юлия фотографию, заинтриговав подписчиков (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Многие из них предположили, что Высоцкая и Кончаловский закончил работу над новым проектом.

«Будьте счасливы», «Наши любимые», «Вы – одно целое», «Как мы любим Вашу пару! Долгих долгих дней Вам и ночей друг с другом !!! Необыкнлвенные», «Как приятно видеть красивую пару. Спасибо за Ваше творчество, оптимизм и жизнелюбие!», - написали в комментариях.

Сегодня же старший сын Андрея Кончаловского – режиссер Его Кончаловский также показал милое семейное видео, но не с женой, а с двухлетним сыном. В ролике режиссер пытается накормить Тимура, но малыш усиленно сопротивляется.

«Ай-я ,яй папа ,надо без гаджетов кормить сыночка», «Тимур зеркальное отражение папы. Здоровья Вашему семейству на многие лета», «папы такие папы», «Какой заботливый, любящий папочка!!!», - похвалили Егора поклонники.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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