«Вы одно целое»: Юлия Высоцкая показала семейную идиллию на фото с мужем

«Дорогие товарищи! Спасибо! Невозможно поверить, что мы прошли этот путь... #спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие... это незабываемо», - подписала Юлия фотографию, заинтриговав подписчиков (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Многие из них предположили, что Высоцкая и Кончаловский закончил работу над новым проектом.