45-летняя Юлия Высоцкая не спешит называть отношения с 81-летним Андреем Кончаловским романтичными

45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский в браке уже 21 год. Окружающие считают их одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса и немного завидуют романтике, которая царит между ними. Однако сама актриса не спешит называть свои отношения романтичными.
«Наши отношения, как и любые другие, эволюционируют, и, наверное, со стороны виднее — романтичные они в данную минуту или нет. Сказать про себя "наши отношения романтичные" — это как-то странно», — призналась Высоцкая в интервью журналу «Домашний Очаг».
Работать над чувствами нужно, считает Юлия: «Если внутреннее ощущение есть, что эти отношения тебе важны и нужны, то работать стоит, а если есть сомнения — то нужно брать таймаут. Если ты знаешь, что все это обречено, то зачем работать? Нужно слушать себя. Могут быть какие-то человеческие поступки, может быть накопленный эффект, который ты не сразу осознаешь, иногда ты говоришь себе: ну ничего, это как-то так случайно он поступил… У меня было несколько ситуаций, когда ты в отношения что-то вкладываешь, вкладываешь, потом замедляешь эти вложения, потом понимаешь, что все, это предел».
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. В январе этого года стало известно, что супруги обвенчались в Пскове, в Троицком соборе.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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