45-летняя Юлия Высоцкая не спешит называть отношения с 81-летним Андреем Кончаловским романтичными

45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский в браке уже 21 год. Окружающие считают их одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса и немного завидуют романтике, которая царит между ними. Однако сама актриса не спешит называть свои отношения романтичными.

«Наши отношения, как и любые другие, эволюционируют, и, наверное, со стороны виднее — романтичные они в данную минуту или нет. Сказать про себя "наши отношения романтичные" — это как-то странно», — призналась Высоцкая в интервью журналу «Домашний Очаг».