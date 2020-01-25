«Моя любовь»: Глюк'Оzа нежно поздравила мужа с днем рождения на фоне слухов о расставании
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Фото: Instagram
Наталья Ионова (Глюк'Оzа) поздравила мужа Александра Чистякова с днем рождения. И в праздник супруга Глюк'Оzа показала подписчикам жаркое в прямом и переносном смысле фото с именинником.
«С днем рождения, моя любовь! Ты — подарок судьбы. Люблю, твоя Муся», — нежно поздравила Глюк'Оzа мужа. «Спасибо, родная!», — ответил Александр.
«Саня, с днем. Здоровья и вдохновения», — поздравил Денис Клявер. «С днем рождения, Саша!», — присоединился Валерий Сюткин. «Красавцы невозможные», «Муся хороша», «С праздником вас», «Красивые», — оставили комментарии подписчики Натальи Ионовой.
Несколько месяцев назад в Сети появились сведения, что в семье Глюк'Оzы и Александра Чистякова не все ладно. Однако супруги развеяли слухи о расставании, записав юмористический ролик о том, что они и не в курсе подобных событий.
Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Чистякова 13 лет назад. В семье растут две дочки — Вера и Лида.
Фото и видео: Instagram
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