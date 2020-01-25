«Моя любовь»: Глюк'Оzа нежно поздравила мужа с днем рождения на фоне слухов о расставании

«Саня, с днем. Здоровья и вдохновения», — поздравил Денис Клявер. «С днем рождения, Саша!», — присоединился Валерий Сюткин. «Красавцы невозможные», «Муся хороша», «С праздником вас», «Красивые», — оставили комментарии подписчики Натальи Ионовой.

Несколько месяцев назад в Сети появились сведения, что в семье Глюк'Оzы и Александра Чистякова не все ладно. Однако супруги развеяли слухи о расставании, записав юмористический ролик о том, что они и не в курсе подобных событий.

Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Чистякова 13 лет назад. В семье растут две дочки — Вера и Лида.