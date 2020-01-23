33-летняя Глюк'Оzа и 38-летняя Ксения Собчак померялись фигурами на пляжной фотографии

Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась с сыном, мужем и подругами на Мальдивы. Компания остановилась в роскошном отеле, отдых в котором вряд ли доступен среднестатистическому россиянину. Одной из подруг оказалась Наталья Ионова (певица Глюк'Оzа). Фото, которое она опубликовала в своем Instagram, удивило и восхитило подписчиков. В кадре оказались сразу две звезды: хозяйка блога и Ксения Собчак.

«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом», — кокетничает светловолосая красавица.