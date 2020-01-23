33-летняя Глюк'Оzа и 38-летняя Ксения Собчак померялись фигурами на пляжной фотографии
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Глюк’Оzы
Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась с сыном, мужем и подругами на Мальдивы. Компания остановилась в роскошном отеле, отдых в котором вряд ли доступен среднестатистическому россиянину. Одной из подруг оказалась Наталья Ионова (певица Глюк'Оzа). Фото, которое она опубликовала в своем Instagram, удивило и восхитило подписчиков. В кадре оказались сразу две звезды: хозяйка блога и Ксения Собчак.
«Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом», — кокетничает светловолосая красавица.
Певица отметила, что автором снимка стал нынешний муж Ксении, режиссер Константин Богомолов.
«Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике», — прокомментировала модель Лена Перминова.
«Попки года», «Чего такие плоские», «Ретуши то сколько», «Сами что ли ретушировали?)», «Я думала Глюкоза худее», «Это Глюкоза? Офигеть», «Это Собчак???», «Вам туда еще Светлану Лободу и хана инсте))))) вы гуру», «Что за фотошоп на Ксюше???? Красотки», «Хороши, чертовки», «Обе красивые... У каждой своя красота», «Просто огонь девчата, так держать», «Красотки стройные», «Глюкоза, рассказывай свои рецепты красоты», «А пяточки у Ксении краше!..... Аристократка»,— обсуждают подписчики.
Чья фигура вам нравится больше?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!