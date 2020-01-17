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«Жизнеутверждающие формы»: в Сети обсуждают смелый сафари-образ Глюк'Оzы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Наталья Ионова провела уикенд в ЮАР, не забывая делиться стильными снимками с подписчиками. Завершением путешествия стал смелый сафари-образ, который вызвал бурное обсуждение в Сети.

Для жаркой погоды Глюк'Оzа и аутфит подобрала соответствующий, построив его вокруг гаммы теплых песочных оттенков. Поставив на стиль сафари, певица явно не прогадала.

На ней – ультракороткие шорты, декорированные карманами с крупными клапанами, и облегающий топ в тон. Дополнили look сандалии-гладиаторы из грубой кожи и созвучная им сумка кросс-боди. Финальные штрихи travel-образа – бандана с красочным принтом и стильные солнцезащитные очки. Внимание фолловеров привлекло отсутствие нижнего белья, что четко просматривалось под топом, который сел на фигуру звезды как «вторая кожа». Подписчики не жалели комплиментов.

«Сразу вспомнился день пионерии. Также жизнеутверждающие у вас формы», «Богиня Глюкоза», «Классная фотка. Самая стильная наша звездочка», «Наташа, ты очень красивая», «Ты просто космос!», «Смысл от майки?», «Стиль сафари вам к лицу», «Ладная-преладная», «А это вообще законно так выглядеть?», «Прям Лара Крофт!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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