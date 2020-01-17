«Жизнеутверждающие формы»: в Сети обсуждают смелый сафари-образ Глюк'Оzы

«Сразу вспомнился день пионерии. Также жизнеутверждающие у вас формы», «Богиня Глюкоза», «Классная фотка. Самая стильная наша звездочка», «Наташа, ты очень красивая», «Ты просто космос!», «Смысл от майки?», «Стиль сафари вам к лицу», «Ладная-преладная», «А это вообще законно так выглядеть?», «Прям Лара Крофт!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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