«Хорошо, что есть такая поддержка»: Глюк`oza на фоне слухов о проблемах в семье показала идиллию с мужем

«Вы прекрасны, ребята», — написал в комментариях Денис Клявер. «Мои хорошие», — отметилась Ксения Собчак.

В последние несколько месяцев поклонники супругов Чистяковых уверены, что в семье у них не все ладно. Наталье даже пришлось в юмористическом видео опровергать эту информацию. И теперь Глюк’oza подтвердила, что у них с мужем и после 13 лет брака полная идиллия.