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«Хорошо, что есть такая поддержка»: Глюк`oza на фоне слухов о проблемах в семье показала идиллию с мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья с любимой собакой дома

Фото: Instagram

Супруги встретили новый год на берегу океана.

Многие знаменитости встречали 2020-й год в теплых странах. Не стала исключением и семья Натальи Ионовой (Глюк’oza) и Александра Чистякова. Супруги отметили праздник на берегу океана.

Глюк’oza поделилась с подписчиками необычной фотографией с супругом. В кадре Александр Чистяков лежит на спине и держит ногами стройную жену. «Третий день поглощать оливье — это конечно хорошо, но #yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка», — написала Наталья Ионова.

Фото: Instagram

«Вы прекрасны, ребята», — написал в комментариях Денис Клявер. «Мои хорошие», — отметилась Ксения Собчак.

В последние несколько месяцев поклонники супругов Чистяковых уверены, что в семье у них не все ладно. Наталье даже пришлось в юмористическом видео опровергать эту информацию. И теперь Глюк’oza подтвердила, что у них с мужем и после 13 лет брака полная идиллия.

Фото и видео: Instagram

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