Маргарита Симоньян рассказала, что ее больше всего бесит в муже во время самоизоляции

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе с 2012 года. Супруги воспитывают дочь Марьяну, сына Баграта и малышку Маро. Как и большинство россиян, во время пандемии коронавируса пара соблюдает режим самоизоляции. Во время одного из недавних прямых эфиров мать семейства рассказала, что ее «бесит» в муже больше всего.

«Он такой хороший, что я не имею морального права сделать ничего плохого», — призналась она.