«Как можно его не любить?»: Маргарита Симоньян трогательно поздравила Тиграна Кеосаяна с днем рождения

Старшая дочь Тиграна, 25-летняя Александра, также поздравила отца: «Я тебя люблю - хотя бы по исходной позиции, ведь ты являешься теми 50%, без которых меня бы и не было. ✨ ⠀ Я тебя люблю - за то, что ты не дал мне вырасти без корней, без уважения к этим самым корням и к старшим товарищам, которые, пока живы, эти корни для меня олицетворяют. ✨ ⠀

Я тебя люблю - за то, что я видела, как вы с мамой горбатитесь на съёмочных площадках, и никаких легковесных иллюзий про то, как еда попадает на стол и одежда надевается на мое детское тело, я ни разу не питала. За то, что я узнала, как только потный труд вперемешку с бессонными ночами определяет успех. ✨ ⠀

Я тебя люблю - потому что мы с тобой сумели общаться на равных - как в 6 лет, так и сейчас. Вся разница только в том, что сейчас темы для общения не ограничены, и поговорить мы можем практически обо всем. ✨ ⠀

Я тебя люблю (но, если честно, немного ненавижу) - за то, что мне катастрофически сложно найти молодого человека, ведь те качества, которые есть у тебя, найти... катастрофически сложно, ну правда, очень сложно. ✨ ⠀

Будь здоров как можно дольше на счастье мне, Ксюше, Марьяше, Баграту и Маро - они-то, в отличие от меня, еще должны успеть поделиться с тобой своими победами в институте, пожаловаться на любовные провалы и узнать, что ты - самый настоящий друг».