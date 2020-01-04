«Как можно его не любить?»: Маргарита Симоньян трогательно поздравила Тиграна Кеосаяна с днем рождения
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Фото: Instagram Маргариты Симоньян
В эту субботу, 4 января, свой день рождения отмечает известный режиссер Тигран Кеосаян. Возлюбленная режиссера, главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян по традиции поздравила именинника в Instagram: «Как спокойно и весело жить с человеком, который поет по утрам и играет на рояле за ужином, который держит в своем кабинете 'волшебный сундук', и дети, садясь на него, заспанные, только спустившиеся к завтраку, слушают порцию папиных сказок об инопланетянах и несуществующих странах, который ночами носит на левой руке нашу двухмесячную дочь, путешествуя по коридору 'в гости' то к одной, то к другой бабушке, который не отпускает тещу в санаторий, потому что по ней скучает, хотя и живет с ней в одном доме, по выходным с друзьями — с его друзьями, ставшими уже и моими, успешными, интересными, состоявшимися, — вспоминает, как Владимир Высоцкий качал его на коленях, который всегда с полувзгляда знает, что у меня на уме — да ладно бы у меня, но ведь и у всех остальных, — встроенным дозиметром чувствует излучения лицемерия и умеет так снисходительно улыбнуться чужой слабости, который не устает громко шутить и смеяться, накрывая наш дом кипящими брызгами своего темперамента, который любой приготовленный мной бутерброд об'являет шедевром кулинарии и сладко шепчет при всех мне на ухо: 'Какая же ты красивая!', как бы я ни поправилась после третьих родов, который всегда держит слово и продолжает считать своей единственной Родиной ту страну, где он родился, — Советский Союз, — который по-стариковски плачет, когда говорит об отце, и по-мальчишески улыбается, когда строит планы на будущее, который дерзок и молод, талантлив и жарок и, как персидский визирь, красив, — как можно его не любить? С днем рождения, мой родной @tigrankeosayan !!».
Старшая дочь Тиграна, 25-летняя Александра, также поздравила отца: «Я тебя люблю - хотя бы по исходной позиции, ведь ты являешься теми 50%, без которых меня бы и не было. ✨ ⠀ Я тебя люблю - за то, что ты не дал мне вырасти без корней, без уважения к этим самым корням и к старшим товарищам, которые, пока живы, эти корни для меня олицетворяют. ✨ ⠀
Я тебя люблю - за то, что я видела, как вы с мамой горбатитесь на съёмочных площадках, и никаких легковесных иллюзий про то, как еда попадает на стол и одежда надевается на мое детское тело, я ни разу не питала. За то, что я узнала, как только потный труд вперемешку с бессонными ночами определяет успех. ✨ ⠀
Я тебя люблю - потому что мы с тобой сумели общаться на равных - как в 6 лет, так и сейчас. Вся разница только в том, что сейчас темы для общения не ограничены, и поговорить мы можем практически обо всем. ✨ ⠀
Я тебя люблю (но, если честно, немного ненавижу) - за то, что мне катастрофически сложно найти молодого человека, ведь те качества, которые есть у тебя, найти... катастрофически сложно, ну правда, очень сложно. ✨ ⠀
Будь здоров как можно дольше на счастье мне, Ксюше, Марьяше, Баграту и Маро - они-то, в отличие от меня, еще должны успеть поделиться с тобой своими победами в институте, пожаловаться на любовные провалы и узнать, что ты - самый настоящий друг».
Напомним, Тигран Кеосаян был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в браке с которой родились Саша (в 1994 году) и Ксюша (в 2010 году). С Маргаритой Симоньян режиссер воспитывает троих детей: шестилетнюю Марьяну, пятилетнего Баграта и двухмесячную Маро.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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