Максим Виторган дал первое интервью после расставания с Ксенией Собчак: «Я ценю в женщине интеллект»

В минувший четверг, 7 марта, Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о своем расставании. «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — сообщили они.

После этого сообщения Максим Виторган отправил своей супруге роскошный букет цветов, поздравив с 8 Марта, а позже — в эфире «МТС. Ужин со звездой» дал первое интервью после непростого шага.

«Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — признался артист.

Обсуждая своих коллег по сцене, Максим Виторган отметил, что ему нравятся Агния Кузнецова, Яна Троянова, Нонна Гришаева, Ирина Гринева, Виктория Исакова, Оля Медынич. Возможно, новая избранница будет похожа на одну из них?

Первой (гражданской) супругой Максима Виторгана была актриса Виктория Верберг, с которой он познакомился во время работы в ТЮЗе. У пары родились дети — Полина (сейчас ей 22 года) и Даниил (сейчас ему 18 лет). От Виктории Максим ушел к маркетологу Наталье, но этот брак продлился недолго. Третьей по счету супругой артиста стала Ксения Собчак. Отношения с ней начались в 2013 году, в ноябре 2016 года у пары родился сын Платон, но этот факт не помог им сохранить брак на долгие годы. Сейчас Ксения, по слухам, встречается с 43-летним режиссером Константином Богомоловым, которому Максим сломал нос в конце января.