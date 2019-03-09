logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Максим Виторган дал первое интервью после расставания с Ксенией Собчак: «Я ценю в женщине интеллект»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Максим Виторган

Фото: Instagram Максима Виторгана
Arrows-left
Arrows-right
Reload
46-летний Максим Виторган рассказал, какая женщина способна привлечь его внимание.

В минувший четверг, 7 марта, Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о своем расставании. «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — сообщили они.

После этого сообщения Максим Виторган отправил своей супруге роскошный букет цветов, поздравив с 8 Марта, а позже — в эфире «МТС. Ужин со звездой» дал первое интервью после непростого шага.

«Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — признался артист.

Обсуждая своих коллег по сцене, Максим Виторган отметил, что ему нравятся Агния Кузнецова, Яна Троянова, Нонна Гришаева, Ирина Гринева, Виктория Исакова, Оля Медынич. Возможно, новая избранница будет похожа на одну из них?

Первой (гражданской) супругой Максима Виторгана была актриса Виктория Верберг, с которой он познакомился во время работы в ТЮЗе. У пары родились дети — Полина (сейчас ей 22 года) и Даниил (сейчас ему 18 лет). От Виктории Максим ушел к маркетологу Наталье, но этот брак продлился недолго. Третьей по счету супругой артиста стала Ксения Собчак. Отношения с ней начались в 2013 году, в ноябре 2016 года у пары родился сын Платон, но этот факт не помог им сохранить брак на долгие годы. Сейчас Ксения, по слухам, встречается с 43-летним режиссером Константином Богомоловым, которому Максим сломал нос в конце января.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках
«Он чеченец с очень тяжелой судьбой»: Джигурда рассказал о женихе Волочковой
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве