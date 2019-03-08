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«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве

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Ксения Собчак получила подарок от Максима Виторгана

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Максим Виторган не мог не поздравить уже бывшую супругу Ксению Собчак с женским днем.

Накануне 8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган все-таки решились на то, что подозревали поклонники уже несколько месяцев — на объявление о расставании. Однако этот факт не испортил Ксении праздник: уже бывший муж прислал ей домой роскошный букет цветов, который она показала не только маленькому сыну Платону, но и фолловерам в Instagram Stories.

«Смотри, какие красивые цветы нам прислал папа Максим! Спасибо папе Максиму», — обратилась телеведущая к сыну, подчеркнув, что теперь относится к Виторгану только как к отцу своего ребенка.

Напомним, вечером 7 марта Собчак и Виторган одновременно опубликовали в своих микроблогах одно и то же сообщение: «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

И если актер решил закрыть комментарии к своему посту, то его экс-жена этого делать не стала, и интернет-пользователи высказались: «Очень жаль. Желаю вам обоим счастья. И слава богу, что расставание вы не превратили в шоу, так, как сейчас это делается», «Полюбили, поженились, решили что не могут быть вместе — разошлись. Без скандалов, дележек, оскорблений. Вот это и есть нормальное поведение бывших супругов», «Печально Ксюша. Я очень порадовалась, твоей новой ступени в жизни. Я надеюсь ты обрела друга и обрела сына и обретешь мужа!», «Да ни сего хорошего и не могло быть, совершенно разные люди, Платоша получился замечательный!», «Вот парадокс. Семья не моя, а так жаль», «Изначально была удивлена вашему выбору. Но страсть закрутила завертела... И сейчас у вас есть сыночек! А любовь настоящая впереди!», «Какая красивая и счастливая была пара... Муж производит впечатление настоящего мужчины, которых поискать... И почему так...».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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