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«Мы живем отдельно и каждый своей жизнью»: Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о своем расставании

Ксения Собчак и Максим Виторган больше не живут вместе.

Ксения Собчак и Максим Виторган опубликовали один и тот же текст: «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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