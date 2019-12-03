Женатый музыкант или прикрытие? Светские сплетники обсуждают тайный роман Любови Толкалиной

Неделю назад бывшая супруга Егора Кончаловского Любовь Толкалина впервые показала фото со своим бойфрендом. «Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain», — пояснила она тогда.

В комментариях разразились бурные обсуждения. Кто-то сравнил его с Хью Джекманом, кто-то «узнал» в нем брата Стинга. Журналисты выяснили, что тайным бойфрендом оказался 50-летний музыкант Брайан Финнеган. Возможно, он все еще женат на матери своего сына Олина — информациио разводе с некоей Евой журналисты не обнаружили.

Дальнейшее расследование показало, что Брайан — хороший знакомый Бориса Гребенщикова, и даже время от времени выступает с группой «Аквариум». Из-за того, что Любовь Толкалина также была замечена на концертах группы, ходили слухи о ее романе с лидером коллектива.

«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях, хотя бы его жене Ирине, вот она и придумала эту штуку с Брайаном. В недавнем интервью глянцу она тоже нагнала туману, заявив, что встречается с неким иностранным гражданином, и их любовь, дескать, очень красивая сказка. Но палку-то выдумщице перегибать не стоит», — пишет «СтарХит» со ссылкой на слова инсайдера.

Верите ли вы в эту теорию? Или все-таки логичнее было бы предположить, что Любовь сопровождала своего друга, именно поэтому ее видели на выступлениях группы?