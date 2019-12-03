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Женатый музыкант или прикрытие? Светские сплетники обсуждают тайный роман Любови Толкалиной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В избраннике Любови Толкалиной узнали женатого друга Бориса Гребенщикова.

Неделю назад бывшая супруга Егора Кончаловского Любовь Толкалина впервые показала фото со своим бойфрендом. «Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain», — пояснила она тогда.

В комментариях разразились бурные обсуждения. Кто-то сравнил его с Хью Джекманом, кто-то «узнал» в нем брата Стинга. Журналисты выяснили, что тайным бойфрендом оказался 50-летний музыкант Брайан Финнеган. Возможно, он все еще женат на матери своего сына Олина — информациио разводе с некоей Евой журналисты не обнаружили.

Дальнейшее расследование показало, что Брайан — хороший знакомый Бориса Гребенщикова, и даже время от времени выступает с группой «Аквариум». Из-за того, что Любовь Толкалина также была замечена на концертах группы, ходили слухи о ее романе с лидером коллектива.

«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях, хотя бы его жене Ирине, вот она и придумала эту штуку с Брайаном. В недавнем интервью глянцу она тоже нагнала туману, заявив, что встречается с неким иностранным гражданином, и их любовь, дескать, очень красивая сказка. Но палку-то выдумщице перегибать не стоит», — пишет «СтарХит» со ссылкой на слова инсайдера.

Верите ли вы в эту теорию? Или все-таки логичнее было бы предположить, что Любовь сопровождала своего друга, именно поэтому ее видели на выступлениях группы?

Фото и видео: instagram

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