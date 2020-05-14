Любовь Толкалина поделилась счастливым «карантинным» фото с родителями: «Никогда мы не были так долго вместе»
Фото: Instagram
Любовь Толкалина на время коронавируса изолировалась с родителями. Актриса призналась, что это время стало для нее счастливым, потому что она уже давно не проводила с отцом и матерью так много времени.
«Сегодня утром прилетел инсайт... Я никогда в жизни так много времени не проводила с родителями! Никогда! В детстве меня все время куда-то провожали. В школу, на тренировки, лето — в деревне... А сейчас мы вместе уже полтора месяца! Я научилась тренькать на гитаре, играю им и пою, мы посадили вишневый сад, разобрали папину сокровищницу-кладовку, нашли патефон и слушаем его целыми днями, я перемыла все окна в доме и залезла в такие места, где никогда не была рука хозяйки», — рассказала Любовь Толкалина и показала счастливое фото с мамой и отцом.
«Мы беззастенчиво печем штрудели с мамой почти ежедневно, я с папой начала писать рассказы-воспоминания о тех временах, когда меня посылали пасти стадо на целый день, с кнутом в руках и хлебом в кармане... Я и 20 голов крупного рогатого скота... И все жители деревни были сказочными персонажами с удивительными именами. Воистину эта «изоляция» священнодействует и указывает путь от тебя — к тебе....
Как там у Льва Толстого в рассказе «Три Старца»: «Трое нас и трое вас… Господи, помилуй нас». Я обязательно прочту вам на днях этот рассказ...», — рассказала о своей самоизоляции Любовь Толкалина.
«Счастье», «А они-то как рады», «Это счастье, когда родители живы. Люблю вас как актрису и человека, вы очень тонкая и нежная натура», «Всех благ вашей семье, вы красавица!», «Какие молодые у вас родители!», «Рай там, где наши любимые родители! Крепкого здоровья и долгих лет!», — высказались под постом подписчики актрисы.
А как вы проводите время в самоизоляции? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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