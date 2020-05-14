Любовь Толкалина поделилась счастливым «карантинным» фото с родителями: «Никогда мы не были так долго вместе»

«Мы беззастенчиво печем штрудели с мамой почти ежедневно, я с папой начала писать рассказы-воспоминания о тех временах, когда меня посылали пасти стадо на целый день, с кнутом в руках и хлебом в кармане... Я и 20 голов крупного рогатого скота... И все жители деревни были сказочными персонажами с удивительными именами. Воистину эта «изоляция» священнодействует и указывает путь от тебя — к тебе....

Как там у Льва Толстого в рассказе «Три Старца»: «Трое нас и трое вас… Господи, помилуй нас». Я обязательно прочту вам на днях этот рассказ...», — рассказала о своей самоизоляции Любовь Толкалина.

«Счастье», «А они-то как рады», «Это счастье, когда родители живы. Люблю вас как актрису и человека, вы очень тонкая и нежная натура», «Всех благ вашей семье, вы красавица!», «Какие молодые у вас родители!», «Рай там, где наши любимые родители! Крепкого здоровья и долгих лет!», — высказались под постом подписчики актрисы.

А как вы проводите время в самоизоляции? Напишите в комментариях.