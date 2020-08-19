Лишившаяся рук Маргарита Грачева — о романе с новым избранником: «Сначала он был другом и ждал»
Фото: www.instagram.com/margoritka1211/
История Маргариты Грачевой всколыхнула всю страну: девушка стала инвалидом из-за ревнивого мужа-тирана. После того, как он лишил мать своих сыновей рук, суд на 14 лет отправил преступника в колонию строго режима, а ей пришлось жизнь начинать заново.
Маргарита справилась благодаря помощи родных, неравнодушных людей и тому, что сразу дала себе установку не страдать. «Я поняла, что нельзя судить о всех мужчинах по одному человеку. Я не имела права впадать в депрессию, потому что у меня были обязательства перед маленькими детьми. Я мечтала вновь выйти замуж и хочу опять стать мамой», — призналась Маргарита в интервью изданию Woman.ru.
После трагедии, выписываясь из больницы, она сказала: «Стараюсь вычеркнуть негатив из жизни». И у Маргариты это получилось.
Месяц назад Маргарита Грачева сообщила радостную новость: она вновь выходит замуж. Рита не любит рассказывать подробности о личной жизни и не готова пока показать всем будущего мужа. «Сыновья его приняли, для меня как для мамы это было важно. Не было никаких смотрин. Когда наши отношения только начинались, мальчики были еще маленькими, — рассказала Грачева. — Вообще мой мужчина выбрал правильную тактику. Сначала он был просто другом, ждал, не торопил меня. А для меня было важно не просто начать новые отношения, а именно обрести официальный брак».
И, несмотря на то, что Маргарита лишилась возможности управляться со многими обычными и, казалось бы, элементарными вещами (не может собрать волосы в хвост, писать и т.д.), она чувствует поддержку близких, с позитивом идет по жизни и готовится к скорой свадьбе.
Фото и видео: Instagram Маргариты Грачевой
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