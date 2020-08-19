Лишившаяся рук Маргарита Грачева — о романе с новым избранником: «Сначала он был другом и ждал»

История Маргариты Грачевой всколыхнула всю страну: девушка стала инвалидом из-за ревнивого мужа-тирана. После того, как он лишил мать своих сыновей рук, суд на 14 лет отправил преступника в колонию строго режима, а ей пришлось жизнь начинать заново.

Маргарита справилась благодаря помощи родных, неравнодушных людей и тому, что сразу дала себе установку не страдать. «Я поняла, что нельзя судить о всех мужчинах по одному человеку. Я не имела права впадать в депрессию, потому что у меня были обязательства перед маленькими детьми. Я мечтала вновь выйти замуж и хочу опять стать мамой», — призналась Маргарита в интервью изданию Woman.ru.

После трагедии, выписываясь из больницы, она сказала: «Стараюсь вычеркнуть негатив из жизни». И у Маргариты это получилось.