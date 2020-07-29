Лишившаяся кистей рук Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе и нарвалась на волну хейта
Фото: www.instagram.com/margoritka1211/
Маргарита Грачева опубликовала в Instagram пост, в котором предложила угадать, какие из 10 фактов о себе она придумала, а какие — правда. Под пунктом два значилась такая запись: «Скоро я выхожу замуж». И Маргарита подтвердила это: «Правда! Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает».
«Я держала кулачки, чтобы второй пункт был правдой! Начала читать этот пост с замиранием сердца. Как же я рада за вас! Будьте счастливы. Ура!», «Я очень рада, что вы нашли свое счастье. Пусть у вас все будет, как вы мечтаете, вы это заслужили», «Мне больше всего был интересен факт номер 2. Я за вас ооооочень рада. Счастья вам», «Риточка, ты выходишь замуж? Поздравляю, молодец! Надеюсь, мы жениха увидим», «Больше всего порадовало то, что вы выходите замуж! Желаю вам огромного счастья, чтобы муж был любящим, заботливым и настоящим мужчиной, за которым вы будете как за каменной стеной!», — поздравили Маргариту и ее избранника, которого она еще не показывала.
Но нашлись и те, кто выплеснул на Грачеву волну ненависти. «Не наигралась еще? Ничему жизнь некоторых женщин не учит», «Пиарщица», — написали подобные комментарии неадекватные пользователи Instagram.
Фото: www.instagram.com/margoritka1211/
Напомним, история Маргариты Грачевой всколыхнула страну в 2017 году, когда ее покалечил ревнивый муж Дмитрий. Изверг вывез супругу в лес и отрубил ей кисти рук. Левую медикам удалось спасти, правую не получилось.
О том, что Маргарита нашла достойного мужчину, она рассказала в конце 2019 года. Тогда она обмолвилась, что уже познакомила избранника с мамой и свадьба не за горами. Теперь известно, что влюбленные поженятся в сентябре.
Фото и видео: Instagram Маргариты Грачевой, кадры программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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