Лишившаяся кистей рук Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе и нарвалась на волну хейта

«Я держала кулачки, чтобы второй пункт был правдой! Начала читать этот пост с замиранием сердца. Как же я рада за вас! Будьте счастливы. Ура!», «Я очень рада, что вы нашли свое счастье. Пусть у вас все будет, как вы мечтаете, вы это заслужили», «Мне больше всего был интересен факт номер 2. Я за вас ооооочень рада. Счастья вам», «Риточка, ты выходишь замуж? Поздравляю, молодец! Надеюсь, мы жениха увидим», «Больше всего порадовало то, что вы выходите замуж! Желаю вам огромного счастья, чтобы муж был любящим, заботливым и настоящим мужчиной, за которым вы будете как за каменной стеной!», — поздравили Маргариту и ее избранника, которого она еще не показывала.

Но нашлись и те, кто выплеснул на Грачеву волну ненависти. «Не наигралась еще? Ничему жизнь некоторых женщин не учит», «Пиарщица», — написали подобные комментарии неадекватные пользователи Instagram.