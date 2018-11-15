Покалечившему жену Дмитрию Грачеву дали меньший срок из-за смягчающих обстоятельств

В этот четверг, 15 ноября, Серпуховской суд Подмосковья вынес решение по делу отрубившего жене кисти рук мужчины. Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости». Изначально прокурор просил назначить мужчине 17 лет колонии, но суд счел явку с повинной, частичное признание вины, а также помощь следствию и принесенные извинения смягчающими обстоятельствами.
Пострадавшая женщина присутствовала в здании суда. Сообщается, что она сочла наказание недостаточно суровым. «Приговор Грачеву -14 лет колоннии строгого режима! Но это еще не окончание, он будет подавать апелляцию», — написала Маргарита Грачева в соцсети.
Сейчас мама двоих детей вынуждена носить бионический протез вместо руки. В немецком Дудерштадте для нее изготовили две модели — одну для работы за компьютером, вторую — для ежедневного использования. Другую руку удалось восстановить, так как были раздроблены пальцы.
История Дмитрия и Маргариты Грачевых потрясла страну прошлой зимой. 11 декабря житель подмосковного Серпухова вывез жену в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Впоследствии он объяснил это тем, что очень ревновал и не хотел разводиться.
«Все началось летом. К тому моменту мы с Дмитрием были женаты пять лет, у нас было двое детей. Мы жили в одной квартире, но быт уже вели раздельно. Конечно, иногда ссорились — все ссорятся. Но я никогда не уходила к маме. Он тоже из дома не уходил — только вдруг начал меня игнорировать. <...> Стал придумывать дикие вещи — например, что младший сын не от него. Или, если я надевала нижнее белье одного цвета, он говорил, что у меня любовник», — вспоминала Рита в беседе с редактором Wonderzine.
В октябре Грачева подала на развод. «Когда он узнал об этом, избил меня, порвал мой паспорт и вещи, выкинул косметику. Собственно, с того момента, как я сказала Дмитрию, что хочу развестись, и начались все эти страшные события», — уточнила она, сообщив, что до этого не была жертвой насилия.
Незадолго до трагедии женщина пыталась обратиться в полицию с жалобами на агрессивного мужа (10 ноября он уже делал попытку выпытать у нее имена предполагаемых любовников), но ей отказали из-за отсутствия состава преступления.
«Когда вывез в лес, чтобы рубить топором, его цель была — сделать меня инвалидом. Он мне сказал: "Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей". Это уже была расправа», — рассказывала Грачева в интервью «Комсомольской правде» после выписки из больницы.
В конце сентября Дмитрия Грачева лишили родительских прав.
Фото: globallookpress