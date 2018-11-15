Покалечившему жену Дмитрию Грачеву дали меньший срок из-за смягчающих обстоятельств

История Дмитрия и Маргариты Грачевых потрясла страну прошлой зимой. 11 декабря житель подмосковного Серпухова вывез жену в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Впоследствии он объяснил это тем, что очень ревновал и не хотел разводиться.

«Все началось летом. К тому моменту мы с Дмитрием были женаты пять лет, у нас было двое детей. Мы жили в одной квартире, но быт уже вели раздельно. Конечно, иногда ссорились — все ссорятся. Но я никогда не уходила к маме. Он тоже из дома не уходил — только вдруг начал меня игнорировать. <...> Стал придумывать дикие вещи — например, что младший сын не от него. Или, если я надевала нижнее белье одного цвета, он говорил, что у меня любовник», — вспоминала Рита в беседе с редактором Wonderzine.

В октябре Грачева подала на развод. «Когда он узнал об этом, избил меня, порвал мой паспорт и вещи, выкинул косметику. Собственно, с того момента, как я сказала Дмитрию, что хочу развестись, и начались все эти страшные события», — уточнила она, сообщив, что до этого не была жертвой насилия.

Незадолго до трагедии женщина пыталась обратиться в полицию с жалобами на агрессивного мужа (10 ноября он уже делал попытку выпытать у нее имена предполагаемых любовников), но ей отказали из-за отсутствия состава преступления.

«Когда вывез в лес, чтобы рубить топором, его цель была — сделать меня инвалидом. Он мне сказал: "Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей". Это уже была расправа», — рассказывала Грачева в интервью «Комсомольской правде» после выписки из больницы.

В конце сентября Дмитрия Грачева лишили родительских прав.

Фото: globallookpress