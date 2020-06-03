Изменившаяся после свадьбы Анастасия рассказала о попытках ЭКО и нежеланном сексе с Юлианом

В разгар пандемии коронавируса в молодой семье певицы Анастасии и ее коллеги Юлиана вспыхнул скандал. Пара, которая сыграла свадьбу 30 марта 2019 года, решила больше не жить вместе, а в эфире одного из шоу артист заявил: он подает на развод. Позже Анастасия призналась, что причиной ссор стали бесплодные попытки обзавестись потомством, а в среду, 3 июня, в ходе ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» пожаловалась, что молодой муж устроил ей настоящий террор.

«Все заходило дальше и дальше. Попытки этого ЭКО... Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем достаточно не юном возрасте, это очень опасно медицински. Я просто пошла на это, подвергая себя в общем очень конкретному риску. Чтобы брак сохранить, а он, такой-сякой, говорит, что я не хочу, таблетки пью... просто мерзавец», — призналась она.