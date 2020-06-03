Изменившаяся после свадьбы Анастасия рассказала о попытках ЭКО и нежеланном сексе с Юлианом
Фото: Instagram
В разгар пандемии коронавируса в молодой семье певицы Анастасии и ее коллеги Юлиана вспыхнул скандал. Пара, которая сыграла свадьбу 30 марта 2019 года, решила больше не жить вместе, а в эфире одного из шоу артист заявил: он подает на развод. Позже Анастасия призналась, что причиной ссор стали бесплодные попытки обзавестись потомством, а в среду, 3 июня, в ходе ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» пожаловалась, что молодой муж устроил ей настоящий террор.
«Все заходило дальше и дальше. Попытки этого ЭКО... Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем достаточно не юном возрасте, это очень опасно медицински. Я просто пошла на это, подвергая себя в общем очень конкретному риску. Чтобы брак сохранить, а он, такой-сякой, говорит, что я не хочу, таблетки пью... просто мерзавец», — призналась она.
Фото: Кадр из эфира
Секс в семье был по расписанию. «Это его расписание, а не мое», — пожаловалась Анастасия.
Юлиан, в свою очередь, сообщил, что жена избегала близости с ним: «Видимо Настя не знает. от чего рождаются дети, видимо думает, что их приносит аист. Настя меня избегает, Настя прячется в другую комнату, не хочет меня видеть, весь наш секс превращается в какой-то ад, ну или медицинский процесс по зачатию. Все потом заканчивается скандалами, до утра я ее не вижу. Так и живем». Он также предположил, что она втайне пила противозачаточные таблетки.
Фото: Кадр из эфира
20 июня пара отправится к ЗАГС, где их окончательно разведут. Для Анастасии этот брак был восьмым по счету, для Юлиана — первым.
Фото и видео: Instagram, кадры из эфира
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!