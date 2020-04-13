54-летняя певица Анастасия назвала причину развода с 46-летним певцом Юлианом

Чуть больше года назад, 30 марта 2019 года, состоялась свадьба певца Юлиана с его давней подругой и коллегой — певицей Анастасией. Влюбленные работали вместе с 2015 года, разница в возрасте не смущала их, но спустя год они начали сильно ссориться из-за того, что не удавалось решить вопрос с рождением потомства.

«Я не могу рожать детей. А Юлиан хотел, да и хочет. Суррогатное материнство и усыновление? Я против… Сейчас чувствую себя одинокой, еще этот карантин, никуда не выхожу. Честно, я очень жду бывшего мужа Володю назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь», — призналась она в беседе с редактором журнала «СтарХит».

Сам Юлиан не стал называть причин своего решения подать на развод. «Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись», — говорил он в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Для Анастасии этот брак был восьмым по счету, для Юлиана — первым.

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