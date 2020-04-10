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46-летний певец Юлиан разводится с 54-летней певицей Анастасией

Восьмой брак певицы Анастасии не выдержал испытания временем.

Чуть больше года назад, 30 марта 2019 года, певица Анастасия и ее давний друг и коллега Юлиан сыграли свадьбу. Пара долго готовилась к этому событию, оба даже сбросили вес, чтобы удачно выглядеть на фотографиях. Но брак не прошел испытаний временем: Анастасия и Юлиан разводятся.

Решение принял мужчина. «Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись», — сообщил он в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Юлиан признался, что не желает говорить о причинах, и еще испытывает чувства к жене.

Анастасия и Юлиан выступают и гастролируют вместе с 2015 года. Для певицы этот брак стал восьмым по счету. Впервые она вышла замуж в 18 лет за друга детства Алексея Минцковского и родила от него дочь Анну. Седьмым мужем певицы был Владимир Зудин, они развелись после восьми лет брака в 2013 году. Для Юлиана эта свадьба была первой.

Фото и видео: Instagram

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