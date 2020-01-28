Иван Телегин и Пелагея воссоединились на праздновании дня рождения дочери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Пелагеи
Новость о расставании Пелагеи и Ивана Телегина прогремела как гром среди ясного неба для поклонников пары. Идеальная внешне семья распалась, но у певицы и спортсмена осталась общая дочь. На празднике в честь ее 3-го по счету дня рождения родители воссоединились, сообщают светские сплетники.
Ни в соцсетях Пелагеи, ни в соцсетях Ивана Телегина, к сожалению, нет милых совместных фотографий с мероприятия, несмотря на то, что они расстались без серьезных скандалов и попыток поделить право опеки над дочерью. Однако все мы можем проникнуться атмосферой устроенного в честь малышки праздника, посмотрев фото и видео в Instagram звездной мамы.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!