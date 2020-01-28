Иван Телегин и Пелагея воссоединились на праздновании дня рождения дочери

Комментируя развод, Пелагея говорила: «Все будет хорошо, если не вмешаются третьи лица. Мы должны сделать все, чтобы не пострадала наша чудесная дочка Тася».

В день рождения малышки, который фактически был 21 января, звездная мама показала, как она выросла за год.