passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Иван Телегин и Пелагея воссоединились на праздновании дня рождения дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Пелагея с дочкой, архивное фото

Фото: Instagram Пелагеи

Дочь Пелагеи Таисия Телегина отпраздновала свое 3-летие в компании мамы и папы.

Новость о расставании Пелагеи и Ивана Телегина прогремела как гром среди ясного неба для поклонников пары. Идеальная внешне семья распалась, но у певицы и спортсмена осталась общая дочь. На празднике в честь ее 3-го по счету дня рождения родители воссоединились, сообщают светские сплетники.

Ни в соцсетях Пелагеи, ни в соцсетях Ивана Телегина, к сожалению, нет милых совместных фотографий с мероприятия, несмотря на то, что они расстались без серьезных скандалов и попыток поделить право опеки над дочерью. Однако все мы можем проникнуться атмосферой устроенного в честь малышки праздника, посмотрев фото и видео в Instagram звездной мамы.

Комментируя развод, Пелагея говорила: «Все будет хорошо, если не вмешаются третьи лица. Мы должны сделать все, чтобы не пострадала наша чудесная дочка Тася».

В день рождения малышки, который фактически был 21 января, звездная мама показала, как она выросла за год.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!