«Чудесная девочка»: Пелагея в день рождения дочери в милом видео показала, как за год выросла ее малышка

Пелагея поделилась с подписчиками милым видео со своей 3-летней дочерью Тасей, которая 21 января отмечает день рождения. В ролике артистка показала, как за год выросла девочка.

«Один год из жизни счастливой девочки. Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось», — подписали видео.