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«Чудесная девочка»: Пелагея в день рождения дочери в милом видео показала, как за год выросла ее малышка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пелагея и Таисия

Фото: Instagram

Поклонники певицы отметили, что у девочки от природы поставлен голос.

Пелагея поделилась с подписчиками милым видео со своей 3-летней дочерью Тасей, которая 21 января отмечает день рождения. В ролике артистка показала, как за год выросла девочка.

«Один год из жизни счастливой девочки. Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось», — подписали видео.

«Какое чудо-чудесное! Мамино счастье!», «Ну девчонка, а голос-то уже природный почти поставлен», «Чудесная девочка! Дай бог ей счастья и ее маме большими порциями и много-много! Сердечный привет из Новосибирска! Мы вас обожаем!», «Какая прелесть», «Поздравляем Тасеньку! Пусть будет самой счастливой», — поздравили малышку мамины поклонники.

Фото: Instagram

Пелагея сейчас переживает тяжелый период развода со вторым мужем Иваном Телегиным. О своем расставании теперь уже экс-супруги сообщили перед новогодними праздниками. Комментируя свое решение, Пелагея отметила, что они договорились с Иваном разойтись мирно. «Все будет хорошо, если не вмешаются третьи лица. Мы должны сделать все, чтобы не пострадала наша чудесная дочка Тася», — сказала артистка.

Брак с Телегиным стал для Пелагеи вторым. Первым ее супругом был режиссер Дмитрий Ефимович, но брак с ним продлился всего два года.

Фото и видео: Instagram

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