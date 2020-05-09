Инга Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Фото: Instagram Инги Меладзе
Поклонников очень интересуют отношения в семье Валерия и Константина Меладзе, по их мнению, оставивших своих жен с детьми ради участниц группы «ВИА Гра». Пока одни обвиняют Альбину Джанабаеву и Веру Брежневу в развале крепких семей, другие пытаются выяснить, почему старшая дочь Валерия Шотаевича делится совместным фото с новой супругой своего дяди. На этот вопрос Инга Меладзе ответила в выпуске шоу YouTube-канала «CLASS - про знание!». Инга призналась, что ожидала бурную реакцию своих подписчиков на провокационный кадр: «Это настолько частая история, было абсолютно ожидаемо, что очень много людей хотят выразить свое мнение по тому или иному поводу».
«У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах», — заявила 29-летняя дизайнер.
Напомним, у Валерия и Ирины Меладзе родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Альбина Джанабаева подарила певцу двоих сыновей — Луку и Константина. Бывшая жена Валерия Шотаевича в одном из интервью говорила, что ее дочери общаются с братьями, а вот с новой избранницей отца — нет. Яна Сумм родила от Константина Меладзе дочерей Алису и Лию и сына Валерия. В браке с Верой Брежневой композитор пока не обзавелся наследниками.
Фото: Instagram, Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!