Инга Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

«У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах», — заявила 29-летняя дизайнер.

Напомним, у Валерия и Ирины Меладзе родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Альбина Джанабаева подарила певцу двоих сыновей — Луку и Константина. Бывшая жена Валерия Шотаевича в одном из интервью говорила, что ее дочери общаются с братьями, а вот с новой избранницей отца — нет. Яна Сумм родила от Константина Меладзе дочерей Алису и Лию и сына Валерия. В браке с Верой Брежневой композитор пока не обзавелся наследниками.