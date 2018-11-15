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«Пора бы всем успокоиться»: Валерий Меладзе эмоционально ответил недоброжелателям Альбины Джанабаевой

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

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53-летний Валерий Меладзе не стал молчать, увидев новые обидные комментарии в микроблоге своей супруги Альбины Джанабаевой.

Валерий Меладзе женился на Альбине Джанабаевой в 2014 году, но до этого они успели дважды стать родителями, несмотря на тот факт, что певец был женат на Ирине Малухиной. Эти подробности личной жизни Меладзе и экс-солистки «ВИА Гры» до сих пор не дают покоя множеству интернет-пользователей, которые позволяют себе неприятные высказывания в адрес Альбины. На днях Валерий все же не выдержал и написал ответный комментарий в Instagram супруги.

«Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться», — резко заявил артист.

Кстати, на днях Валерий развил тему, дав редкое интервью о своей семье журналу Hello!. В нем исполнитель признался, что у них с Альбиной бывают конфликты, и он первым делает шаг к примирению: «Мы с разных планет, это нужно принять как данность. Нельзя ждать человека, который тебя полностью поймет, этого не случится. Надо разговаривать».

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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