Фанаты Владимира Кузьмина оценили его «горячее» фото с молодой женой: «Вот это любовь!»
Фото: Кадр программы
Молодая жена Владимира Кузьмина Екатерина рассказала в Instagram, что дала большое интервью журналу, в котором рассказала свою историю любви. «Всю жизнь пряталась от камер, не любила давать интервью. Что называется, не прошло и 20 лет», — отметила она.
Публикацию Екатерина сопроводила «горячим» снимком с супругом.
Фото: www.instagram.com/katkuz108/
Кадр из той же фотосессии опубликовал и музыкант.
Фото: www.instagram.com/v.kuzmin_official/
«Суперская парочка, будьте счастливы вечно», «Вы наши любимые, талантливые и самые красивые», «Красивая пара! Дай бог вам здоровья счастья, добра, любви и благополучия!», «Вот это, я понимаю любовь!», «Очень красивая история любви! И фото», «Обожаю вашу прекрасную пару!», «Какие классные, счастливые! Любви вам навсегда», — оценили страстные снимки Кузьминых их поклонники.
История любви Владимира и Екатерины Кузьминых интересна и необычная. К моменту знакомства с юной Катей за плечами Кузьмина был официальный брак с поэтессой Татьяной Артемьевой (родила ему троих детей), громкий роман с Аллой Пугачевой, Верой Сотниковой и другими известными женщинами.
Но, встретив Катю в 2000 году, бывалый и опытный музыкант понял, что именно она его женщина. В программе «Судьба человека» Кузьмин признался, что сразу проверил паспорт девушки, оказалось, что незадолго до знакомства на черноморском курорте ей исполнилось 18 лет. Владимир понравился родителям юной избранницы (моложе него на 27 лет), но на свидания с ним ее сначала одну не отпускали — ходили всей семьей.
Они поженились через год после знакомства, а в 2003-м обвенчались. Их семейное счастье длилось 17 лет. После чего они развелись. «Мы не разговаривали. Володя столько работал, что у нас просто не было время обсудить какие-то семейные вопросы. Копились нерешенные проблемы. Так больше не могло продолжаться. — Вспоминала Екатерина непростой период. — В загсе во время развода мы оба плакали».
Но через год с небольшим влюбленные вновь воссоединились. «Это был лишь вопрос времени», — говорят сейчас они. После того, как они нова решили жить вместе, Кузьмины поженились и вновь обвенчались.
Фото и видео: Instagram Владимира и Екатерины Кузьминых
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