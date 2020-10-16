Фанаты Владимира Кузьмина оценили его «горячее» фото с молодой женой: «Вот это любовь!»

Но, встретив Катю в 2000 году, бывалый и опытный музыкант понял, что именно она его женщина. В программе «Судьба человека» Кузьмин признался, что сразу проверил паспорт девушки, оказалось, что незадолго до знакомства на черноморском курорте ей исполнилось 18 лет. Владимир понравился родителям юной избранницы (моложе него на 27 лет), но на свидания с ним ее сначала одну не отпускали — ходили всей семьей.

Они поженились через год после знакомства, а в 2003-м обвенчались. Их семейное счастье длилось 17 лет. После чего они развелись. «Мы не разговаривали. Володя столько работал, что у нас просто не было время обсудить какие-то семейные вопросы. Копились нерешенные проблемы. Так больше не могло продолжаться. — Вспоминала Екатерина непростой период. — В загсе во время развода мы оба плакали».

Но через год с небольшим влюбленные вновь воссоединились. «Это был лишь вопрос времени», — говорят сейчас они. После того, как они нова решили жить вместе, Кузьмины поженились и вновь обвенчались.