Эвелина Бледанс впервые рассказала подробности о тайном романе: «Мы прошли проверку временем»

Эвелина Бледанс придерживается мнения, что счастье любит тишину, поэтому она так долго не рассказывала про своего нового избранника. И если ее семейная жизнь с бывшим мужем Александром Семиным была, можно сказать, у всех на виду, то теперь актриса бережет то, что имеет.

О том, что у нее есть любимый мужчина, она призналась в августе, отметив, что это тот самый человек. И больше о нем ничего не было известно. Теперь Бледанс приоткрыла завесу тайны, немного рассказала об избраннике.

«Трудно назвать какие-то качества. Это должен быть свой человек. Мне важно, чтобы у людей совпадало чувство юмора. Очень важно, чтобы могли смеяться и переживать одни вещи, и каждая женщина хочет чувствовать заботу», — рассказала Эвелина в интервью riafan.ru.

Она отметила, что забота (укрытые замерзшие ноги или чашка теплого чая) важнее дорогих подарков. Эвелина Бладанс также рассказала, что она с любимым выдержали проверку временем. Во время пандемии и самоизоляции не все смогли сохранить чувства, когда люди постоянно находятся бок о бок все время. У них это получилось.

У артистки поинтересовались, в какой сфере занят ее избранник. «У него свой проект в области культуры», — призналась она, пошутив, что это не Киркоров.

Эвелина Бледанс трижды была замужем. Первым ее избранником был Юрий Стыцковский, коллега по шоу «Маски». Вторым стал израильский бизнесмен Дмитрий, от которого артистка в 1994 году родила сына Николая.

В третьем браке с режиссером Александром Семиным на свет появился сын Семен. Супруг был моложе Бледанс на 13 лет, их брак распался в 2017-м.