48-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс развелась с мужем

Сложно поверить, но этой дружной семьи больше нет: Эвелина Бледанс призналась, что развелась с мужем. Одинокая мама пережиа болезненный развод: несмотря на наличие брачного контракта, ей приходится бороться с Александром Семиным, который был ее третьим супругом, за совместно нажитое имущество. Мужчина крайне неохотно идет на уступки экс-супруге, передает «СтарХит».

Актриса долго скрывала факт развода, создавая иллюзию идеальной семьи. В конце августа в ее блоге появилось последнее на данный момент их совместное видео: