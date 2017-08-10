Иллюзия семьи: Эвелина Бледанс скрывала болезненный развод с мужем
Сложно поверить, но этой дружной семьи больше нет: Эвелина Бледанс призналась, что развелась с мужем. Одинокая мама пережиа болезненный развод: несмотря на наличие брачного контракта, ей приходится бороться с Александром Семиным, который был ее третьим супругом, за совместно нажитое имущество. Мужчина крайне неохотно идет на уступки экс-супруге, передает «СтарХит».
Актриса долго скрывала факт развода, создавая иллюзию идеальной семьи. В конце августа в ее блоге появилось последнее на данный момент их совместное видео:
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Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
На откровенный разговор Бледанс отважилась в рамках программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Оказалось, что супруги расстались еще год назад. Стремительное похудение режиссера и продюсера случилось уже вне брака, примерно тогда же мужчина обрел новую любовь. Все подробности разрыва поклонники таланта актрисы узнают в эту среду.
Напомним, что Эвелина Бледанс и Александр Семин стали мужем и женой в 2010 году. 1 апреля 2012-го у них родился сын Семен, врачи диагностировали у него синдром Дауна. Супруги четыре года вместе воспитывали мальчика, и стоит надеяться, им удастся сохранить хорошие отношения ради него.
Фото: instagram.com