Эвелина Бледанс рассказала, чего боится ее особенный сын
Фото: www.instagram.com/bledans/?hl=ru
Эвелина Бледанс показала своего подросшего младшего сына Семена. Актриса сняла видео, как мальчик пришел на прием к доктору. Она рассказала, что Семену пришлось столкнуться с очень стрессовой ля него процедурой, забором крови из вены.
«Мой младшенький за свою маленькую жизнь уже перенес несколько операций, но забор крови всегда сложная история... Боимся. Переживаем. Поплакиваем. Но, Семен- герой! И я никогда ему не устану это повторять! Искупаем его в любви и лайках», подписала пост Эвелина.
Подписчики восхитились смелостью и стойкостью Эвелины и ее сына.
«Какая вы сильная, пусть у Семёна все пройдёт легко!», «Боже! Семенчик перенес операции? Я думала, что здоровьем Господь наделил малыша! Может, что-то не так поняла... », «А мама молодец, трудяга, хорошая мама для своего ребёнка, сильная красивая женщина, отцы детей нервно курят в сторонке», «Пусть Ваш сынок будет здоровенький и счастливенький», пишут ей в комментариях.
Напомним, что младший сын Эвелины особенный, у него синдром Дауна. Однако актриса не сдается и не опускает руки. Она активно заботится о мальчике, и часто рассказывает в социальных сетях детали из его жизни, чтобы поддержать родителей других солнечных детей.
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс
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