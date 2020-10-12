Эвелина Бледанс рассказала, чего боится ее особенный сын

Эвелина Бледанс показала своего подросшего младшего сына Семена. Актриса сняла видео, как мальчик пришел на прием к доктору. Она рассказала, что Семену пришлось столкнуться с очень стрессовой ля него процедурой, забором крови из вены.

«Мой младшенький за свою маленькую жизнь уже перенес несколько операций, но забор крови всегда сложная история... Боимся. Переживаем. Поплакиваем. Но, Семен- герой! И я никогда ему не устану это повторять! Искупаем его в любви и лайках», подписала пост Эвелина.