51-летняя Эвелина Бледанс несколько лет скрывала любимого мужчину
Фото: Instagram Эвелины Бледанс
Несколько лет назад Эвелина Бледанс развелась с отцом своего «особенного» сына - и закрыла вопрос отношений с мужчинами. Как оказалось, актриса просто тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних взглядов.
«Есть очень популярное мнение, что счастье любит тишину. И моя жизнь не раз подтверждала его. Но с другой стороны, я поняла, что я хочу рассказать, потому что, возможно, кого-то вдохновит моя История. История про то, что в любом возрасте женщина может быть любимой и желанной. В моей жизни всегда было мужское внимание, и от его недостатка я не страдала. Я никогда не была одна, и, как ни странно, все мужчины, с которыми у меня были отношения, сразу предлагали мне выйти замуж. Но я об этом никогда не рассказывала. Я думала, что это мало кому интересно, и мне казалось, что так происходит у многих», - призналась она в блоге.
«Хочу сказать вам, что сейчас в моей жизни есть ТОТ самый. Мой любящий, заботливый, Близкий человек, с которым у нас отношения уже несколько лет. Я просто счастлива. Я люблю и любима. Мне жаль, что многие думают, что если я не говорю о нем, то я одинока и никому не нужна. Но мне не нужно ничего доказывать. Просто сейчас я рассказываю это без страха, что мое счастье куда-то уйдет после моего откровения. Ведь на него можем повлиять только мы сами. И я хочу, чтобы больше женщин не боялись делиться своими эмоциями, своими чувствами, ведь это так по-женски. Открываться, делиться, поддерживать искренне и верить, что завтра будет ещё лучше - вот она Женская Сила», - сообщила она.
А как считаете вы, счастье любит тишину? Или можно делиться им с окружающими без страха его потерять?
Фото и видео: Instagram/@bledans
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