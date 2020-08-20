51-летняя Эвелина Бледанс несколько лет скрывала любимого мужчину

Несколько лет назад Эвелина Бледанс развелась с отцом своего «особенного» сына - и закрыла вопрос отношений с мужчинами. Как оказалось, актриса просто тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних взглядов.

«Есть очень популярное мнение, что счастье любит тишину. И моя жизнь не раз подтверждала его. Но с другой стороны, я поняла, что я хочу рассказать, потому что, возможно, кого-то вдохновит моя История. История про то, что в любом возрасте женщина может быть любимой и желанной. В моей жизни всегда было мужское внимание, и от его недостатка я не страдала. Я никогда не была одна, и, как ни странно, все мужчины, с которыми у меня были отношения, сразу предлагали мне выйти замуж. Но я об этом никогда не рассказывала. Я думала, что это мало кому интересно, и мне казалось, что так происходит у многих», - призналась она в блоге.