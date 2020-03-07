Экс-возлюбленная Александра Головина: «Вышла на передачу, чтоб заработать денег для нашей семьи»

Годом спустя суд постановил, что Головин обязан выплачивать алименты на содержание ребенка в размере двух минимальных размеров оплаты труда (в 2019 году один МРОТ составлял 11 тысяч 280 рублей, — прим. ред.). После этого актер впервые высказался о скандальной ситуации и отметил, что доволен решением суда: «Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!».

Однако мама Оливии до сих пор не поставила точку в этой истории. Несколько часов назад Светлана опубликовала в своем блоге большой пост, в котором честно призналась, что инициировала публичный скандал, чтобы заработать денег: «Хочется ответить разом, и больше чтоб эта тема не всплывала. Всем адвокаТАМ А.С Головина посвящаю и его семье так же, как и ему. Никто с моей стороны не поднимает хайп на судах, которые именно как вы изначально попросили делать закрытыми, но при этом именно вы сами, не успев сделать даже Шага из здания, уже рассказываете всем выгодным для вас сайтам желтухи все искаженные подробности судебных нюансов, касающиеся как раз только нас и нашей семьи. Вы все, как только можете, пиаритесь на этой теме. Я, к слову, не отрицаю, что когда-то в самом начале сама вышла на передачу, в надежде не «воссоединиться с отцом ребёнка и заставить его общаться с ней особенно», а чтоб заработать на первое время денег для нашей маленькой семьи, в которой я временно не могла работать, и не было ни алиментов, ничего вообще, и так же поведать женщинам нашей страны, оставшимся в подобном положении, в которой не уважают их прав, что всё возможно, и надо знать свои возможности, и права своего ребёнка - и защищать их до конца своей жизни, ибо она у вас одна, и дублей не будет».