Экс-возлюбленная Александра Головина: «Вышла на передачу, чтоб заработать денег для нашей семьи»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Светланы Белогуровой
В конце 2018 года разразился громкий скандал — танцовщица балета Todes и диджей Светлана Белогурова заявила, что ее бывший возлюбленный, актер Александр Головин отказывается платить алименты на содержание их восьмимесячной дочери Оливии. «Он настаивал на прерывании беременности. Говорил: «Я не рад этому ребенку. Делай аборт, начнем все сначала». Сейчас Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: «Свет, я не против сделать ДНК-тест». Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — рассказывала Светлана в эфире шоу «Пусть говорят».
Годом спустя суд постановил, что Головин обязан выплачивать алименты на содержание ребенка в размере двух минимальных размеров оплаты труда (в 2019 году один МРОТ составлял 11 тысяч 280 рублей, — прим. ред.). После этого актер впервые высказался о скандальной ситуации и отметил, что доволен решением суда: «Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!».
Однако мама Оливии до сих пор не поставила точку в этой истории. Несколько часов назад Светлана опубликовала в своем блоге большой пост, в котором честно призналась, что инициировала публичный скандал, чтобы заработать денег: «Хочется ответить разом, и больше чтоб эта тема не всплывала. Всем адвокаТАМ А.С Головина посвящаю и его семье так же, как и ему. Никто с моей стороны не поднимает хайп на судах, которые именно как вы изначально попросили делать закрытыми, но при этом именно вы сами, не успев сделать даже Шага из здания, уже рассказываете всем выгодным для вас сайтам желтухи все искаженные подробности судебных нюансов, касающиеся как раз только нас и нашей семьи. Вы все, как только можете, пиаритесь на этой теме. Я, к слову, не отрицаю, что когда-то в самом начале сама вышла на передачу, в надежде не «воссоединиться с отцом ребёнка и заставить его общаться с ней особенно», а чтоб заработать на первое время денег для нашей маленькой семьи, в которой я временно не могла работать, и не было ни алиментов, ничего вообще, и так же поведать женщинам нашей страны, оставшимся в подобном положении, в которой не уважают их прав, что всё возможно, и надо знать свои возможности, и права своего ребёнка - и защищать их до конца своей жизни, ибо она у вас одна, и дублей не будет».
«Помните, вы все, что вы несёте эту чернуху против одной маленькой девочки, у которой есть я, и я порву любого за неё, что бы ни было.
И его семье, как и ему, совершенно невыгодно было делать всё мирно и тихо - они сами захотели этих шоу… уже бы признались, а не прятались по углам от всех. Возмещение судебных расходов — это такая мелочь из всего того, что мы вытерпели за это время с малышкой. Потрачено втрое больше и нервов, и денег. Надеюсь, после этой истории у Саши будет больше ролей в фильмах, хоть кто-то нажился на этой теме. Всем добра, и занимайтесь своей жизнью», — подытожила Светлана.
Отметим, что на днях стало известно, что Светлана вновь подала иск к бывшему возлюбленному, чтобы компенсировать затраты на юридическую помощь. Как сообщает StarHit, цена иска составляет 200 тысяч рублей.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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