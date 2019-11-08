«Я доволен решением суда»: звезда «Кадетства» впервые высказался о своем отцовстве
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Фото: Instagram Александра Головина
благодаря ролям вице-сержанта Макарова в сериале «Кадетство» и сноубордиста во франшизе «Елки», оказался в эпицентре скандала. Бывшая танцовщица Todes и диджей Светлана Белогурова заявила, что родила от него дочь Оливию, однако знаменитый папа отказывается выплачивать алименты на ее содержание. «Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Доказать все будет легко — у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», — комментировала ситуацию правозащитница Екатерина Гордон, к которой обратилась мама малышки Оливии.
Накануне, 7 ноября, состоялся суд, который постановил, что актер обязан выплачивать алименты на содержание ребенка в размере двух минимальных размеров оплаты труда (в 2019 году один МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей, — прим. ред.). В своем блоге Головин впервые высказался о скандальной ситуации и отметил, что доволен решением суда: «Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!».
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Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела - адвокатов @advokat_v.d , @igorkim_advokat и @tmatveevadvokat Без них, невозможно было бы добиться законности и справедливости в нашумевшем за прошедший год деле. Благодаря ним, суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!
В свою очередь, Белогурова отметила, что отец Оливии поступил как трус, решив подать в суд: «Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!». Обращаясь к Александру, Светлана приводит в пример Стаса Пьеху, который , несмотря на то, что разошелся с супругой, принимает участие в воспитании сына.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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