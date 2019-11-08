«Я доволен решением суда»: звезда «Кадетства» впервые высказался о своем отцовстве

благодаря ролям вице-сержанта Макарова в сериале «Кадетство» и сноубордиста во франшизе «Елки», оказался в эпицентре скандала. Бывшая танцовщица Todes и диджей Светлана Белогурова заявила, что родила от него дочь Оливию, однако знаменитый папа отказывается выплачивать алименты на ее содержание. «Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Доказать все будет легко — у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», — комментировала ситуацию правозащитница Екатерина Гордон, к которой обратилась мама малышки Оливии.