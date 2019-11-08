passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я доволен решением суда»: звезда «Кадетства» впервые высказался о своем отцовстве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Александр Головин

Фото: Instagram Александра Головина

Кажется, в скандале с участием актера поставлена точка.

благодаря ролям вице-сержанта Макарова в сериале «Кадетство» и сноубордиста во франшизе «Елки», оказался в эпицентре скандала. Бывшая танцовщица Todes и диджей Светлана Белогурова заявила, что родила от него дочь Оливию, однако знаменитый папа отказывается выплачивать алименты на ее содержание. «Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке, пошел в отказ. Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки. Доказать все будет легко — у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты», — комментировала ситуацию правозащитница Екатерина Гордон, к которой обратилась мама малышки Оливии.

Накануне, 7 ноября, состоялся суд, который постановил, что актер обязан выплачивать алименты на содержание ребенка в размере двух минимальных размеров оплаты труда (в 2019 году один МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей, — прим. ред.). В своем блоге Головин впервые высказался о скандальной ситуации и отметил, что доволен решением суда: «Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!».

В свою очередь, Белогурова отметила, что отец Оливии поступил как трус, решив подать в суд: «Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!». Обращаясь к Александру, Светлана приводит в пример Стаса Пьеху, который , несмотря на то, что разошелся с супругой, принимает участие в воспитании сына.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!