«Это я их породила»: Алена Свиридова показала редкое фото взрослых сыновей-красавцев

Василий долгое время жил в Канаде с отцом. И его фотографии редко появлялись в Instagram матери. Григорий живет с Аленой, и подписчики певицы видели его в социальных сетях чаще. Алена гордится успехами младшего сына, и недавно она рассказала, что он окончил кадетское училище.

Теперь певица порадовала подписчиков фотографией с обоими сыновьями-красавцами. «Это я их породила, представляете?:) Сама не верю:)», - подписала снимок Свиридова (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).