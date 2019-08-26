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«Это я их породила»: Алена Свиридова показала редкое фото взрослых сыновей-красавцев

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Свиридова

Фото: Instagram

Певица отдыхает с наследниками на море.

Алена Свиридова – мать двоих взрослых сыновей: старшему Василию 36 лет, младшему Григорию – 15.

Алена Свиридова со старшим сыном Василием в Париже

Василий долгое время жил в Канаде с отцом. И его фотографии редко появлялись в Instagram матери. Григорий живет с Аленой, и подписчики певицы видели его в социальных сетях чаще. Алена гордится успехами младшего сына, и недавно она рассказала, что он окончил кадетское училище.

Теперь певица порадовала подписчиков фотографией с обоими сыновьями-красавцами. «Это я их породила, представляете?:) Сама не верю:)», - подписала снимок Свиридова (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Сыновья Алены - Василий и Григорий

Фото: Instagram

«Алена, замечательные ребята у Вас! О! И Вы, конечно!», «Талант во всем», «Прекрасная Мама- прекрасные сыновья!!!!! Красавчики!!!!!», - написали Алене в комментариях.

Напомним, старшей сын певицы родился, когда она была замужем за Сергеем Свиридовым. Младший сын появился во время гражданского брака Алены с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, который был моложе Свиридовой на 25 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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