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Алена Свиридова опубликовала редкое фото с 15-летним красавцем-сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Свиридова в 2018 году

Фото: Instagram
Дети в социальных сетях певицы появляются нечасто.

Алена Свиридова опубликовала в Instagram фото с подросшим младшим сыном Григорием. В январе ему исполнилось 15 лет. На днях парень окончил кадетское училище, и мама им очень гордится.

«У солдата выпускной:) вот и выросла малютка:) Прощай кадетство!», - подписала Алена снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Алена Свиридова в гостях у Ивана Урганта

Первым комментарий написал Денис Клявер: «Мужик, поздравляю с первым дембелем!».

«Поздравления!!! Как Вы решились отдать?) сама на перепутье... много страхов да и отзывы (( А так хочется воспитать настоящего мужчину. посоветуйте..», - обратилась к певице одна из ее подписчиц.

«я не жалею. И он тоже», - ответила певица.

«Ну какой же он красавчик»,

«Это Гриша?! Вот это да!!! Красавец!», - отметили привлекательность молодого человека фолловеры Алены Свиридовой.

Напомним, у певицы есть еще и старший сын, которому уже 36 лет. Он живет в Канаде с отцом. Григория Алена родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко, который моложе нее на 20 лет. Сейчас певица состоит в отношениях с 43-летним Давидом Варданяном.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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