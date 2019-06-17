Алена Свиридова опубликовала редкое фото с 15-летним красавцем-сыном

Алена Свиридова опубликовала в Instagram фото с подросшим младшим сыном Григорием. В январе ему исполнилось 15 лет. На днях парень окончил кадетское училище, и мама им очень гордится.
«У солдата выпускной:) вот и выросла малютка:) Прощай кадетство!», - подписала Алена снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Первым комментарий написал Денис Клявер: «Мужик, поздравляю с первым дембелем!».
«Поздравления!!! Как Вы решились отдать?) сама на перепутье... много страхов да и отзывы (( А так хочется воспитать настоящего мужчину. посоветуйте..», - обратилась к певице одна из ее подписчиц.
«я не жалею. И он тоже», - ответила певица.
«Ну какой же он красавчик»,
«Это Гриша?! Вот это да!!! Красавец!», - отметили привлекательность молодого человека фолловеры Алены Свиридовой.
Напомним, у певицы есть еще и старший сын, которому уже 36 лет. Он живет в Канаде с отцом. Григория Алена родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко, который моложе нее на 20 лет. Сейчас певица состоит в отношениях с 43-летним Давидом Варданяном.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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