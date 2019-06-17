Алена Свиридова опубликовала редкое фото с 15-летним красавцем-сыном

Первым комментарий написал Денис Клявер: «Мужик, поздравляю с первым дембелем!».

«Поздравления!!! Как Вы решились отдать?) сама на перепутье... много страхов да и отзывы (( А так хочется воспитать настоящего мужчину. посоветуйте..», - обратилась к певице одна из ее подписчиц.

«я не жалею. И он тоже», - ответила певица.