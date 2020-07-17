Дмитрий Песков рассказал, как относится к семейному прошлому Татьяны Навки

Дмитрий Песков и Татьяна Навка — одна из самых заметных пар на любом светском мероприятии. Ни политик, ни спортсменка не дают подробных комментариев о своей совместной жизни. Однако время от времени информация все же попадает в публичное пространство.

Так, в беседе с Юрием Костиным для проекта «Личные Связи» на канале «Авторадио OnAir», пресс-секретарь президента рассказал, как относится к тому, что у его супруги есть семейное прошлое.

«Всего я рассказать не могу, но скажу так, что у нас действительно были семьи ранее, у нас есть дети от предыдущих семей, и она, и я признательны нашим предыдущим семьям за прожитые годы. Сначала мы говорили друг другу: "Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет", а потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», — признался он.

В том, как Дмитрий Песков говорит о Татьяне Навке, просвечивается гордость. В том, что они — яркая пара — он видит в первую очередь заслугу супруги.

«Я — человек, который не может без работы, у меня и семья такая. У меня жена не может без работы, и так далее. Но я не фанатичный трудоголик. То есть мне нужно и много поработать, а после мне нужно определенное время для неги», — признался он.

Нежиться Дмитрий предпочитает в кругу семьи. Не так давно они с супругой переболели коронавирусом. Их 5-летняя дочь Надя поддерживала их, записывая трогательные послания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка поженились в 2015 году. Годом ранее у супругов родилась общая дочь.