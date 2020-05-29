Навка показала обросшего и усталого Пескова после борьбы с COVID-19: «Дочь требует вернуть прежний облик папы»

«Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco, в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из "Черешневого леса"», — пояснила супруга Дмитрия Пескова.

«Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — добавила она.

«С выздоровлением», «Оба замученные, особенно Дмитрий», «Вашего мужа не узнать», «Удивительно, но борода вашему мужу очень идет», «Пескову очень классно с бородой», «Кстати ему так идет! Молодит», — обсуждают подписчики новый облик пресс-секретаря президента Российской Федерации.

А как считаете вы, идет Дмитрию Пескову борода?